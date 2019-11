LIVE MN - Pioli in conferenza: "Il mancato assist per Leao è la fotografia del nostro momento"

- termina qui la conferenza stampa di Stefano Pioli.

Se la squadra ha giocato bene perchè non aveva nulla da perdere: "Non credo che i giocatori oggi, visto soprattutto la classifica che abbiamo, che non avessimo solo da perdere. Avrebbe significato tanto un risultato positivo, anche se parziale, non per la classifica. I ragazzi non sono leggeri in questo momento e non devono nemmeno esserlo. Sull'impegno, sullo spirito e sulla voglia di lottare alla pari con un avversario più forte di noi, non posso rimproverare nulla alla squadra".

Se preoccupa la classifica: "Deve preoccuparci, perchè la preoccupazione porta attenzione e ci permetterà di dare il meglio. Da mercoledì la classifica sarà appesa ovunque a Milanello".

Se manca la cattiveria a questa squadra: "La squadra ha lottato, ha vinto contrasti, sgomitando con un avversario superiore a noi in questo momento. C'è mancata un pizzico di determinazione e attenzione per andare in vantaggio e per non subire il gol da Dybala. Oggi tutti hanno lavorato per bene il della squadra, anche chi è un giocatore maggiormente con qualità".

Sui motivi che causano gol negli ultimi minuti subiti: "Dobbiamo rimanere più compatti e concentrati. Nel secondo tempo forse ci siamo allungati troppo. La fotografia della nostra situazione attuale è stato il momento in cui Bonaventura ha avuto una palla che un giocatore del suo livello solitamente non sbaglia. Noi abbiamo preso gol un minuto dopo quando eravamo piazzati meglio. Dobbiamo migliorare, anche oggi c'è mancato quel pelino per portare a casa un risultato che sarebbe stato meritato. Io devo chiedere di più. Il Milan non deve stare lì, dev'essere chiaro a tutti. Dobbiamo uscire fuori da questa situazione, le qualità per farle le abbiamo".

Su cosa deve provare a dire la squadra: "Che dobbiamo insistere perchè la prestazione è stata positiva, ma che non è sufficiente per portare a casa un risultato positivo".

