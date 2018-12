LIVE MN - Primavera, Empoli-Milan (1-1): un gol di Maldini evita la sesta sconfitta di fila e l'ultimo posto in classifica

- Grazie al secondo gol consecutivo di Daniel Maldini all'89', la Primavera evita la sesta sconfitta di fila in campionato e soprattutto l'ultimo posto in classifica. Dopo il vantaggio su rigore di Jakupovic ad inizio ripresa, i rossoneri hanno reagito e prima di trovare il meritato pareggio hanno colpito un palo e una traversa. Con questo pareggio, la formazione di Lupi resta comunque al penultimo posto in classifica del campionato Primavera 1 con otto punti.

96' Finisce il match: a Empoli finisce 1-1.

90' Sei minuti di recupero.

89' GOOOOOOLLLLL!!! PAREGGIO DI MALDINI!!! Il numero 10 rossonero controlla bene in area e al volo di sinistro batte Saro.

85' Ultimi minuti di partita: i rossoneri sono alla ricerca di almeno un gol per evitare la sesta sconfitta di fila.

81' Altra sostituzione nel Milan: esce Negri, entra Sanchez.

77' Cambio nell'Empoli: esce Montaperto, entra Viligiardi.

76' Che sfortuna per il Milan, che dopo il palo colpisce anche una traversa nel giro di due minuti: tocca all'indietro di Vigolo per Tsadjout che di sinitro colpisce la traversa

75' Palo del Milan: cross dalla destra di Tsadjout per Tonin che colpisce di testa e il pallone, dopo la deviazione di un giocare dell'Empoli, colpisce il legno alla destra di Saro.

74' Cambio nel Milan: fuori Sala, dentro Vigolo.

71' Punizione per l'Empoli: ci prova ancora Jakupovic che questa volta inquadra la porta, ma è bravo Soncin a distendersi sulla destra e a respingere la conclusione di sinistro del numero 9 empolese.

67' Ricci si accentra dalla sinistra, si libera bene di Sala e prova la conclusione dal limite, pallone a lato con Soncin che controlla senza problemi.

63' Torrasi allarga a destra per Maldini, cross basso del numero 10 milanista, ma Saro blocca a terra e anticipa Tonin.

62' Barazzetta si fa vedere sulla destra, cross all'altezza del dischetto del rigore per Maldini che però non colpisce bene e la sua conclusione al volo finisce ampiamente fuori.

61' Doppio cambio nel Milan: fuori Brambilla e Haidara, dentro Brescianini e Tonin.

56' Cartellino giallo per Ricchi.

53' EMPOLI AVANTI CON JAKUPOVIC!!! Soncin indovina l'angolo ma il tiro del numero 9 empolese è molto angolato e finisce in rete.

52' Rigore per l'Empoli per fallo di Ruggeri su Bozhanaj.

51' Torrasi allarga sulla sinistra per Maldini che punta il diretto avversario e prova il sinistro dall'interno dell'area di rigore, pallone a lato.

48' Quarto angolo per l'Empoli in questo avvio di ripresa: pallone sul secondo palo per Matteucci che rimette la palla in mezzo e colpo di testa da buona posizione di Perretta che però finisce senza problemi tra le braccia di Soncin.

47' Subito un calcio d'angolo per l'Empoli: cross dalla destra di Jakupovic, ottima uscita alta di Soncin che anticipa tutti.

45' Al via la ripresa!

- Termina 0-0 il primo tempo tra Empoli e Milan: gara molto intensa e combattuta con pochissime emozioni, tanto che i due portieri, Saro e Soncin, non ha mai dovuto compiere grandi parate. Entrambe le squadre ci hanno provato soprattutto con conclusioni dalla distanza e in situazioni da palla inattiva senza però creare mai grossi pericoli agli avversari. Per portare a casa i tre punti, la Primavera rossonera dovrà fare qualcosa in più nella ripresa.

45' Fine primo tempo.

37' Calcio piazzato per i rossoneri dalla fascia destra: cross di Maldini in area, pallone che viene bloccato da Saro dopo un paio di rimpalli.

36' Punizione per l'Empoli dal vertice alto dell'area di rigore, sul pallone Jakupovic: l'attaccante empolese cerca qualche compagno sul secondo palo, ma il suo cross è troppo lungo e finisce direttamente sul fondo.

35' Giallo per Negri.

30' Sala ricevei il pallone al limite dell'area e prova la conclusione con il sinistro, Saro blocca a terra.

26' Empoli vicino al gol dell'1-0 con Ricci: il centrocampista calcia molto bene con il destro da fuori area, pallone che sfiora l'incrocio dei pali della porta di Soncin.

19' Bello spunto sulla destra di Haidara che supera due avversari, ma poi sbaglia completamente il cross che finisce direttamente sul fondo.

18' Angolo per l'Empoli: batti e ribatti in mezzo all'area di rigore rossonera, è bravo Torrasi a liberare.

17' Calcio di punizione per l'Empoli da circa 25 metri: Jakupovic ci prova lo stesso con il suo sinistro, pallone altissimo.

15' Molti falli in questa fase del match: le due squadre sono molto aggressive in mezzo al campo.

9' Sala prova a servire di testa Haidara in area di rigore, pallone però troppo lungo che finisce senza problemi tra le braccia di Saro.

7' Calcio di punizione per il Milan dalla fascia sinistra: Maldini mette un bel pallone tagliato in mezzo all'area di rigore avversaria, ma la difesa toscana riesce a liberare di testa con Matteucci.

4' Maldini tocca per Negri, che prova il destro dalla distanza, pallone fuori.

0' Inizia il match: primo pallone per l'Empoli.

Amici e amiche di Milannews.it, fra poco vi racconteremo in diretta con il nostro consueto live testuale la partita della Primavera del Milan in casa dell'Empoli. Si tratta di una sfida molto importante per i giovani rossoneri che al momento sono penultimi in classifica e vogliono tornare alla vittoria contro i toscani che ricoprono invece l'ultima posizione. Restate quindi con noi per non perdere nemmeno un'emozione di Empoli-Milan!!!

Ecco le formazioni ufficiali di Empoli e Milan:

EMPOLI: Saro, Donati, Matteucci, Canestrelli, Ricchi, Perretta, Belardinelli, Ricci, Montapietro, Jakupovic, Bozhanaj. All.: Zauli.

MILAN: Soncin, Barazzetta, Ruggeri, Torchio, Negri, Torrasi, Brambilla, Sala, Haidara, Maldini, Tsadjout. A disp.: Guarnieri, Torni, Basani, Martimbianco, Culotta, Sanchez, Frigerio, Brescianini, Mionic, Finessi, Vigolo. All.: Lupi.