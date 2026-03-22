Serie D, Milan Futuro-N.Sondrio (1-1): intervallo, i rossoneri partono bene ma poi si spengono
FINE PRIMO TEMPO, MILAN FUTURO-NUOVA SONDRIO 1-1. Terminano i primi 45 minuti a Solbiate Arno: Milan Futuro partito molto bene, con il giusto approccio. I rossoneri hanno subito un'occasione su punizione che è solo il preludio al calcio di rigore che manderà i rossoneri in vantaggio: dagli undici metri realizza Chaka. Anche dopo essere andati davanti, gli uomini di Oddo hanno almeno un paio di occasioni per estendere il risultato ma non concretizzano. E dunque al 23°, alla seconda e ultima sortita del loro primo tempo, gli ospiti pareggiano con Longo, bravo a saltare di testa in mezzo a tutti sugli sviluppi di un calcio di punizione dalla destra.
45' Un minuto di recupero
43' Pressing efficace rossonero che recupera il pallone altro. Sardo viene liberato al tiro ma calcia sullì'avversario
40' Colpo di testa innocuo del Sondrio che finisce docile tra le braccia del portiere rossonero
37' Chaka su punizione defilata va dritto in porta ma Uccelletti in tre tempi controlla il pallone
36' E questa volta arriva il secondo giallo per gli ospiti, dopo un intervento in ritardo di Neri su Magrassi
34' Cappelletti costretto ad abbandonare momentaneamente il terreno di gioco ma rientra dopo pochi secondi
32' Ancora un fallo su Cappelletti, incredibile: anche qui poteva starci il giallo che però non viene estratto. Interviene addirittura lo staff medico in questo caso
30' Altro duro intervento su Cappelletti: ammonito Zaccone, il primo del match
27' Cappelletti rimane a terra dopo uno scontro con un avversario ma dopo circa un minuto si rialza e prende il suo posto
23' GOL N.SONDRIO. Longo prende il tempo a tutti su un calcio piazzato dalla destra e di testa buca la porta rossonera. Un peccato, il Milan aveva in mano questa prima parte di gara
19' Gran destro di Sala da circa 25 metri: altra super risposta di Uccelletti in angolo
17' Ci prova ancora Chaka che rientra sul destro ma viene murato
13' Contropiede rapido di Milan Futuro ma purtroppo il cross di Cappelletti è fuori misura
12' Prima sortita offensiva degli ospiti: grande occasione di testa per Martinez sugli sviluppi di un corner. Lasciato troppo libero in mezzo all'area
7' GOL MILAN FUTURO! Freddo Chaka Traorè dagli undici metri: manda Uccelletti a terra e calcia centrale. Vantaggio rossonero in avvio!
6' CALCIO DI RIGORE PER MILAN FUTURO! Fallo di mano su conclusione di Sala dopo una bella azione rossonera
3' Grande punizione di Chaka Traorè ma super parata di Uccelletti che vola e mette in angolo
2' Fallo di mano al limite dell'area del Sondrio: subito una bella occasione per il Milan
1' Comincia la gara!
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- La gara inizia con qualche minuto di ritardo, le squadre stanno entrando in campo adesso alle ore 14.37
- Queste le formazioni ufficiali della sfida:
MILAN FUTURO - Torriani, Cappelletti, Dalpiaz, Sala, Vladimirov, Zukic, Branca, Geroli, Magrassi, Sardo, Traore. A disp. Longoni, Minotti, Pagliei, Piermarini, Seedorf, Cissè, Menon, Asanji, Ossola. All. Massimo Oddo
NUOVA SONDRIO - Uccelletti, Zaccone, Marras, Belecco, Badjie, Longo, Zingone, Neri, D'alpaos, Martinez, Vasil. A disp. Suarez Santos, Maffia, Bertoni, Schiavino, Kanta, De Angelis, Lipari, Donnarumma, Kimolo. All. Marco Amelia
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Amiche e amici di MilanNews.it, buongiorno! Alle 14.30 il calcio di inizio di Milan Futuro-Nuova Sondrio, gara valevole per la 28^ giornata del girone B di Serie D e che si disputa al "Felice Chinetti" di Solbiate Arno. Restate qui per seguire il live testuale della sfida!
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