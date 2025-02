live mn Torino-Milan (2-1): è sempre la stessa storia. Diavolo sconfitto

90' + 4' | È finita a Torino.

90' + 3' | Che carattere, che voglia Pavlovic. È l'unico che ci sta realmente provando, come dimostra questo colpo di testa finito di pochissimo al lato della porta difesa da Miliknovic-Savic.

90' + 2 | Dagli sviluppi di calcio d'angolo ci ha provato Sottil, ma il 99 rossonero non è riuscito ad abbattere il muro granata davanti a Milinkovic Savic.

90' | Saranno 4 i minuti di recupero.

89' | Appena entrato Camarda ha subito provato a girare di testa una bella palla di Chukwueze, ma il giovane rossonero non ha impattato il pallone come avrebbe dovuto e voluto.

88' | Conceiçao le prova tutte. Fuori Alex Jimenez e Santiago Gimenez, dentro Chukwueze e Camarda.

80' | Altro cambio nel Toro. Fuori Biraghi, dentro Dembele.

75' | GOL DEL TORINO! Il solito atteggiamento sbagliato. Le solite disattenzioni. Sanabria batte velocemente la punizione che trova un Gineitis che lascia partire un sinistro imprendibile per Mike Maignan.

74' | GOOOOOOOL DEEEEEL MILAAAAAAN! L'ha finalmente pareggiata il Diavolo grazie alla rete di Tijjani Reijnders. Conclusione precisa ed imprendibile per Milinkovic-Savic. Pareggio meritato.

71' | Primo guizzo di Sottil, che con rapidità ha cercato un cross che è stato deviato in calcio d'angolo da Linetty. Sugli sviluppi dell'azione dopo Jimenez ha provato una conclusione che si è spenta però tra le braccia di Milinkovic.

68' | Triplo cambio nel Toro. Fuori Ricci, Casadei e Pedersen per Lineyy, Gineitis e Walukiewicz

68' | Altro cambio nel Milan. Fuori Joao Felix, dentro Sottil

68' | CHE SFORTUNA! Palo esterno di Joao Felix!

63' | Al Milan non ne gira una buona questa sera. Pulisic manda in porta Reijnders con una palla illuminante. L'olandese non se lo fa ripetere due volte, calciando a botta sicura verso la porta di Milinkovic Savic che, neanche a dirlo, ha parato anche questa. Nell'intervento del serbo c'è anche una grande dose di fortuna, visto che la palla si è spenta di poco alta sopra la trasferta.

61' | Ora il Milan preme alla ricerca del gol del parti. Questa volta a sporcare i guanti di Milinkovic-Savic è stato Joao Felix, la cui conclusione è stata però prontamente respinta dal portiere serbo.

60' | Ancora Milan, sempre con Fofana, che ha cercato di sfruttare una conclusione sbilenca di Reijnders, venendo però disturbato da Joao Felix, che difatti gli impedisce di entrare bene in contatto con il pallone.

58' | Cambio ache nel Torino. Fuori Elmas, dentro Karamoh.

56' | Prima conclusione della ripresa del Milan. Fofana ha cercato di impensierire Milinkovic-Savic, ancora una volta in pieno controllo della situazione.

55' | Altro calcio d'angolo sprecato dal Milan, con Pulisic che nel tentativo di cross ha difatti servito Milikovic-Savic.

53' | Secondo cambio nel Milan. Fuori Musah, ammonito, dentro Abraham.

48' | È partito forte il Torino. Subito calcio d'angolo a favore della formazione di Vanoli, che sta creando pericoli sia su una fascia che sull'altra.

45' | Si riparte al Grande Olimpico di Torino con i granata sempre in vantaggio

Cambio nel Milan. Fuori Rafael Leao, dentro Youssouf Fofana.

Non c'è davvero fine al peggio per questo Milan. Pronti, partenza e via con un autogol super goffo confezionato da Mike Maignan e Malick Thiaw, che come in occasione della partita di andata finisce nel tabellino ma a favore degli avversari. Come se non bastasse la formazione di Sergio Conceiçao ha reagito, ed anche bene, conquistando un calcio di rigore che è stato però fallito da Christian Pulisic, al primo errore in carriera dal dischetto. C'è poi da menzionare un super Milinkovic-Savic, che prima su Gimenez e poi proprio sull'americano si è superato. Le cose non vanno bene, e questo primo tempo lo conferma ampiamente.

45' + 1' | Sozza manda tutti negli spogliatoi. Fine primo tempo tra Torino e Milan

45' | Un minuto di recupero

40' | Occasione sprecata dal Milan, con Reijnders che non è riuscito a dosare bene il passaggio in profondità per Rafael Leao.

38' | Ancora Maignan, che con la mano di richiamo manda in calcio d'angolo una conclusione a botta sicura di Vlasic.

37' | Occasione Torino, con Pedersen che sugli sviluppi di calcio d'angolo costringe Maignan ad un ottimo intervento che ripaga, in parte, l'errore dell'autogol.

32' | Milinkovic-Savic ipnotizza Pulisic, al primo errore in carriera dal dischetto. Il Torino resta in vantaggio.

30' | Calcio di rigore per il Milan. Punito il braccio altissimo di Pedersen sul colpo di testa di Leao.

27' | Ottima la punizione tagliata di Christian Pulisic, ma altrettanto ottima è stata la chiusura della difesa del Torino.

26' | Cartellino giallo anche per Samuele Ricci che ha fermato in maniera irregolare Pulisic al limite dell'area di rigore.

23' | Ancora Milan con Gimenez. Questa volta, però, il 7 rossonero non è riuscito a colpire bene di testa un cross interessante del solito Pulisic.

20' | Miracolo di Milinkovic-Savic su Santiago Gimenez. El Bebote è arrivato alla conclusione di destro grazie ad un interessantissimo passaggio in profondità di Joao Felix. Il portiere del Torino, però, si è superato.

15' | Ammonito Musah per un fallo piuttosto dubbio su Vlasic nella metà campo granata.

11' | Il Milan cerca subito di reagire ma fino a questo momento le avanzate rossonere si stanno scontrando contro un Torino ben organizzato.

5' | GOL DEL TORINO! Goffo autogol del Milan che permette alla formazione di casa di andare in vantaggio. Maignan, uscito dalla propria area di rigore, calcia addosso ad u Thiaw impotente che indirizza il pallone verso la propria porta.

2' | Confusione nell'area di rigore del Milan, con Maignan che si è scontrato con Sanabria subendo fallo. L'arbitro Sozza, però, ha lasciato momentaneamente correre fischiando solo dopo scatenando l'ira di Conceiçao e dei difensori rossoneri.

1' | Si parte allo stadio Grande Olimpico di Torino.

Amici ed amiche di MilanNews.it benvenuti a tutti allo stadio Grande Olimpico di Torino, dove tra poco Torino e Milan si affronteranno per la 26esima giornata di questa Serie A Enlive. Dopo la scottante eliminazione in Champions League per mano del Feyenoord, la formazione di Sergio Conceiçao ha la possibilità di rialzare subito la testa contro i granata, in una trasferta che storicamente non ha regalato tantissimi sorrisi al Diavolo, soprattutto negli ultimi 11 anni.

Per questo motivo stasera il Milan cercherà di sfatare questo tabù, con il Torino che dal canto suo vorrà invece vendicare la sconfitta di settimana scorsa contro il Bologna, la prima e fino a questo momento unica del suo 2025. Si pronostica dunque essere una sfida ricca di emozioni, che vi invitiamo a seguire minuto per minuto grazie al nostro live testuale.

TORINO (4-2-3-1): Milinkovic Savic; Pedersen, Maripan, Coco, Biraghi; Ricci, Casadei; Lazaro, Vlasic, Elmas; Sanabria. A disposizione: Paleari, Donnarumma, Walukiewicz, Karamoh, Salama, Adams, Dembele, Gineitis, Linetty, Mullen. Allenatore: Vanoli.



MILAN (4-4-2): Maignan; Jimenez, Thiaw, Pavlovic, Hernandez; Pulisic, Reijnders, Musah, Leao; Joao Felix, Gimenez. A disposizione: Sportiello, Torriani, Chukwueze, Tomori, Fofana, Bartesaghi, Bondo, Terracciano, Gabbia, Camarda, Abraham, Sottil. Allenatore: Conceição.

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Sozza

Assistenti: Tolfo-Cipressa

IV Uomo: Crezzini

VAR: Paterna

AVAR: Fabbri

DOVE VEDERE TORINO-MILAN

Data: sabato 22 febbraio 2025

Ore: 18.00

Stadio: Olimpico Grande Torino

Diretta TV: Dazn, Zona Dazn

Web: MilanNews.it