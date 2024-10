live mn UFFICIALE: Bologna-Milan rinviata a data da destinarsi. Scaroni: "Non ho capito perché"

15.40 - La prima finestra analizzata per il recupero di Bologna-Milan è quella di febbraio, apprende la redazione di MilanNews.it. Nello specifico, la data sarà quella del 5 o del 26 febbraio. Dipenderà dal passaggio del turno in Coppa Italia di Milan e Bologna. Qualora passassero entrambe, la Lega dovrebbe creare lo slot mettendo le due gare nello stesso giorno per liberare l’altra data per il recupero. È anche possibile che si possano sbloccare le date 11-12 e 18-19 febbraio se Milan e/o Bologna non andranno agli spareggi di Champions League.

di Pietro Mazzara.

15.35 - Con la decisione della Lega Serie A, accogliendo le richieste di sindaco Lepore e Bologna FC, la partita di domani pomeriggio Bologna-Milan, prevista al Dall'Ara alle ore 18:00, è stata rinviata a data da destinarsi. Una decisione politica che oltre ad avere poco senso logico danneggia inevitabilmente il Milan.

La squalifica di Theo Hernandez e Tijjani Reijnders infatti verrà scontata in Milan-Napoli di martedì sera: i due salteranno il big match di San Siro contro i partenopei di Conte.

15.30 - Bologna-Milan è stata destinata a data da rinviarsi, ora è ufficiale. Dopo un vertice del CdA della Lega che si è protratto per tutta la mattinata, si è deciso di assecondare l'ordinanza del sindaco Lepore che aveva disposto la chiusura dello Stadio Dall'Ara in seguito all'alluvione che ha colpito la città bolognese negli ultimi giorni. Queste le parole dell'AD rossoblù Claudio Fenucci, all'uscita dalla Lega: "C'è una situazione oggettiva di difficoltà della zona dello stadio, ci sono stati anche dei crolli: al di là della solidarietà che sempre esprimiamo a favore delle famiglie, c'erano anche delle situazioni oggettive che rendevano difficile la disputa della partita a Bologna. Mi sembra che il rinvio sia la scelta più saggia anche perché consente di salvaguardare l'incasso della partita, di cui parte verrà devoluto alle persone colpite".

Sulle lungaggini della decisione dopo l'ordinanza: "Sono processi normali. La decisione è di ieri e quella della Lega è di oggi: credo che siano i tempi corretti".

Sul Milan: "Sono tematiche organizzative e alla fine vanno affrontate difendendo gli interessi delle parti, in questo caso anche quelle delle necessità organizzative che sono alla base di ogni gara di calcio. Giocare una partita a porte chiuse o senza pubblico è sempre una sconfitta per il movimento"

15.27 - Paolo Scaroni, presidente del Milan, all'uscita dagli uffici della Lega Serie A, ha commentato così la decisione di rinviare a data da destinarsi la sfida di domani in casa del Bologna: "La partita è rinviata perché con una decisione a mio avviso incomprensibile il sindaco ha vietato che la gara si giocasse anche a porte chiuse. Non ho capito perché. Di fronte all'ordinanza del sindaco abbassiamo la testa".

15.18 - È infine arrivata la decisione della Lega Serie A dopo le pressioni del sindaco Matteo Lepore e del Bologna FC.

Il CdA d'emergenza convocato negli scorsi minuti ha deciso che la gara Bologna-Milan prevista per domani sera alle ore 18:00 allo stadio Dall'Ara è rinviata a data da destinarsi.

15.10 - il sindaco Matteo Lepore parla di quella che sembra ormai una decisione scontata, nonostante nella sia città tra oggi e domani si svolgeranno altri eventi, sportivi e non, senza nessun tipo di protesta o problemi: “Questa mattina ho sentito i rappresentati della Lega calcio, per un confronto che reputo utile. Mi sembra si stia andando verso una scelta di sensibilità verso il nostro territorio, per questo li ringrazio”, le dichiarazioni riportate da gianlucadimarzio.com.

15.00 - La prima data certa per recuperare Bologna-Milan - nel caso in cui venisse confermato il rinvio - sarebbe il 3 aprile 2025, giorno in cui non ci sarebbero partite a prescindere dal cammino in Champions League e in Coppa Italia delle due squadre; in quella settimana, infatti, non è previsto alcun match di qualunque competizione.

Secondo quanto verificato dalla redazione di MilanNews.it, da regolamento, però, non andrebbe bene neanche quella data. Il ritorno tra Milan e Bologna, infatti, è previsto per l'11 maggio 2025: tra l'andata (3 aprile 2025) e il ritorno (2025) della sfida tra rossoneri e felsinei non passerebbero, di conseguenza, le otto partite previste dal regolamento della Serie A sui calendari.

14.45 - L'A.S.D. Bolognina Boxe comunica, con una nota, che la Bologna Boxing Night, l'evento sportivo che vedrà disputare il match tra Pamela Malvina e Nina Pavlovic, valido per la cintura europea Ebu, previsto per stasera venerdì 25 ottobre si terrà a porte chiuse. In accordo con le autorità preposte e le Istituzioni abbiamo ritenuto doveroso- scrivono-, insieme a Promoboxe, organizzatore dell'evento, in queste ore di allerta meteo, adeguarci ai piani di prevenzione e della tutela per sicurezza degli spettatori.

L'evento si terrà lo stesso, a porte chiuse, in quanto prevedendo al suo interno diversi match internazionali, tra cui una gara valida per un titolo europeo, non poteva essere rinviato- sottolinea la nota- Potranno dunque entrare soltanto i mass media regolarmente accreditati, gli sponsor e gli ospiti istituzionali regolarmente accreditati. Rimane confermata la diretta Rai Sport alle ore 22.45. Chi aveva regolarmente acquistato un tagliando- specifica la nota-, potrà richiedere il rimborso integrale sul sito Mailticket.it "Siamo costernati e dispiaciuti, non avremmo mai voluto che si arrivasse a questo, ma rispettiamo le decisioni delle Istituzioni e degli organi competenti, bisogna assolutamente garantire la sicurezza degli spettatori, purtroppo l'emergenza climatica che ha causato danni e un morto nella nostra città è imprevedibile", commenta Alessandro Danè tecnico della A.S.D. Bolognina Boxe.

Nella giornata di ieri il sindaco di Bologna Matteo Lepore, città colpita da una forte pioggia che ha trovato impreparata la città e chi si dovrebbe occupare di prevenire situazioni come questa, ha deciso che Bologna-Milan prevista per domani pomeriggio non si deve giocare. Questo il suo comunicato: "Abbiamo anche deciso che la partita Bologna-Milan non si debba giocare. Ho voluto assumere questa decisione proprio perché in questo momento dobbiamo dedicare tutte le energie della città e dei tanti operatori delle forze dell’ordine ad occuparci di ciò che l’alluvione ha prodotto. Inoltre, lo stadio di Bologna è proprio collocato all’interno dell’area maggiormente colpita. Dunque, in via precauzionale, credo che in questo momento non possiamo pensare alla partita di calcio e a tutto ciò che l’organizzazione comporta".

- La Lega Serie A, non interpellata sulla decisione, non ha ancora disposto il rinvio della gara vista l'enorme criticità nel trovare una data idonea per il recupero: si andrebbe a marzo/aprile 2025. Da qui l'ipotesi di giocarla a porte chiuse o di svolgere la partita in campo neutro. La seconda opzione è rimasta poi l'unica percorribile, visto che il sindaco di Bologna ha dichiarato "inagibile" lo stadio Dall'Ara, nonostante la situazione già oggi sia tornata assolutamente nella norma (clicca qui).

- Le opzioni per il campo neutro sono Como o Empoli, con entrambe le società e i comuni ben disposti verso l'ipotesi. Il Milan si adeguerebbe senza problemi, il Bologna invece sta facendo di tutto per non giocarla a porte chiuse ed in campo neutro. Si giocherebbe senza pubblico anche a Como o Empoli visto le strette tempistiche per organizzare viabilità e sicurezza.

- Il presidente del Milan Paolo Scaroni, nel momento del suo arrivo in Lega Calcio a Milano per l'odierna Assemblea, ha commentato la questione legata a Bologna-Milan. Nella serata di ieri il sindaco di Bologna ha disposto la sospensione del match, ma in questo momento il primo cittadino è in riunione col prefetto per capire se esiste la possibilità di giocare la sfida a porte chiuse, altrimenti la Lega percorrerà la strada dello spostamento in altra sede: "Non ne so molto, non mi sono occupato del tema. Ma penso che o si gioca a porte chiuse, o si gioca da un'altra parte. L'ipotesi che non si giochi francamente... Ieri sera abbiamo avuto notizia dell'ordinanza del sindaco e stiamo pensando di vedere quale possa essere la soluzione", le parole del numero uno rossonero.

- Questa mattina è stato convocato in Lega Serie A un CdA d'emergenza per discutere sulla questione. La prima convocazione non ha prodotto risultati, la seconda convocazione è ancora in corso.

- Se Bologna-Milan dovesse essere rinviata allora Tijjani Reijnders e Theo Hernandez sconteranno la loro squalifica in Milan-Napoli di martedì 29 ottobre a San Siro.