LIVE MN - Verona-Milan, le formazioni ufficiali del match

19.35 - Poco fa sono state rese note le formazioni ufficiali di Verona-Milan, gara che sarà valida per la 36esima giornata di Serie A e che si disputerà allo stadio Bentegodi. Ecco le scelte dei due tecnici:

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Gunter, Ceccherini, Casale; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak; Simeone, Caprari. All.: Tudor.

MILAN (4-2-3-1): Maignan, Calabria, Kalulu, Tomori, Theo; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Krunic, Leao; Giroud. All.: Pioli.

19.15 - Sono quattro i giocatori diffidati per il Milan, che domani sera affronterà il Verona al Bentegodi in occasione della trentaseiesima giornata di Serie A. In casa rossonera saranno quattro i diffidati per la sfida con gli scaligeri: Tomori, Kalulu, Romagnoli e Brahim Diaz.

18.55 - Si avvicina sempre di più il fischio d'inizio di Verona-Milan, gara che sarà valida per la 36esima giornata di Serie A e che si disputerà al Bentegodi alle 20:45. Sono tantissimi i tifosi già arrivati allo stadio scaligero, con la Curva Sud - come appreso dalla nostra redazione - che ha raggiunto la città veneta con ben 15 pullman.

18.30 - Oltre agli indisponibili Coppola, Pandur e Dawidowicz, anche Daniel Bessa non prenderà parte alla sfida di questa sera contro il Milan. Il centrocampista classe 1993, come raccolto da TMW, è stato escluso da mister Tudor per scelta tecnica.

18.08 - La gara con gli scaligeri, fondamentale per la corsa dei rossoneri, sarà visibile in diretta sui canali di DAZN a partire dalle 20.15.

17.37 - Marco Nosotti, giornalista, si è così espresso a SkySport sulla formazione del Milan anti Verona: "Diaz è il trequartista e lo è stato di un certo tipo. Contro il Verona si andrà con Krunic o Kessie, perché si ha bisogno di andare sulle qualità fisiche degli avversari e di esaltare la parte sinistra del Milan con Theo e Leao".

17.05 - Come riportato dal sito ufficiale del Milan, tra i portieri con almeno otto presenze in stagione, Mike Maignan è quello con la miglior percentuale di parate nei maggiori cinque campionati europei (78.7%).

16.36 - Per il Verona, in rialzo le quotazioni di Martin Hongla: i segnali di crescita lanciati a Cagliari non sono sfuggiti a Igor Tudor, che merita di riconfermarlo in cabina di regia al fianco di Ivan Ilic. Il sacrificato, in questo gioco a incastri, sarebbe ancora una volta Koray Gunter: Tameze - irrinunciabile - scalerebbe infatti nel terzetto al fianco di Ceccherini e Casale, togliendo il posto proprio all'ex Galatasaray. Sugli esterni toccherà con ogni probabilità a Faraoni e al rientrante Lazovic, mentre in attacco sarà Barak a galleggiare alle spalle del duo Simeone-Caprari.

16.11 - Questa sera il Milan sarà ospitato al Bentegodi dal Verona in occasione della trentaseiesima giornata di Serie A. La gara più recente giocata in casa degli scaligeri risale al marzo 2021, quando i rossoneri si imposero per 0-2 grazie alle reti di Krunic e Dalot, ultimo giocatore del Milan ad aver segnato una rete ai gialloblu in trasferta.

15.33 - Era il 7 marzo 2021 quando il Milan di Stefano Pioli si impose in quel di Verona per 0-2 contro l’Hellas allora allenato da Ivan Juric. I rossoneri si presentarono alla trasferta in terra veneta senza 7 giocatori ed erano in totale emergenza. Mancavano infatti: Bennacer, Calhanoglu, Hernandez, Ibrahimovic, Maldini, Mandzukic e Rebic.

15.18 - L'eroe dell'ultimo Verona-Milan, Rade Krunic, dovrebbe partire titolare questa sera. L'ultima volta che il trequartista bosniaco è stato inserito nell'undici titolare risale al 23 gennaio 2022, nel pareggio per 0-0 contro la Juventus,

14.55 - Il match di domenica sera tra Verona e Milan sarà il 60esimo disputato in serie A tra le due squadre. Nei precedenti 59 incontri il bilancio è a favore dei rossoneri che hanno ottenuto 28 vittorie contro le 10 dei gialloblù mentre 21 sono state le gare terminate in parità. Curiosamente tutti i dieci successi del Verona sono avvenuti al Bentegodi visto che San Siro è uno dei campi in cui l'Hellas non ha mai vinto, nemmeno contro l'Inter.

14.35 - Alessandro Florenzi prenderà parte alla trasferta di Verona, dove alle 20.45 il Milan sarà ospitato al Bentegodi dai gialloblù in occasione della trentaseieseima giornata di Serie A. Il terzino destro è rientrato nella lista dei convocati dopo più di un mese dato che, dopo lo spezzone giocato contro il Bologna lo scorso 4 aprile, è stato costretto a saltare cinque gare.

14.15 - Dopo la vittoria contro la Fiorentina, il Milan scenderà in campo questa sera contro l'Hellas Verona: fischio d'inizio alle 20:45 allo stadio "Bentegodi", sold-out per l'occasione, della città scaligera; attesi 15mila circa tifosi milanisti.

14.00 - Per risuperare l'Inter, passata momentaneamente in testa al campionato, Pioli si dovrebbe affidare alla seguente formazione: Maignan in porta, Calabria, Kalulu, Tomori e Theo Hernandez in difesa; Tonali e Kessie a centrocampo; Giroud di punta supportato da Leao a sinistra, Saelemaekers a destra (in vantaggio su Messias) e Krunic al centro, preferito a Bennacer (in panchina) e a Diaz. Presenti Ibrahimovic, Rebic e Florenzi.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti al live testuale di avvicinamento all'importantissimo match di questa sera tra Verona e Milan, valido per il 36esimo turno di questo campionato. I rossoneri dovranno rispondere al successo dell'Inter che, grazie ai tre punti guadagnati contro l'Empoli, hanno sorpassato i rossoneri.