live mn - Verso Milan-Bologna: Pioli conferma la stessa formazione di Udine

Questa la probabile formazione del Milan: Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Reijnders, Adli; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.

15.21 - Ecco la squadra arbitrale che è stata designata per la partita:

Arbitro: Massa

Assistenti: Palermo-Yoshikawa

IV uomo: Marcenaro

VAR: Guida

AVAR: Irrati

14.31 - Questo l'elenco dei giocatori che non saranno a disposizione di Stefano Pioli per la sfida di stasera contro il Bologna: Bennacer, Caldara, Chukwueze, Kalulu, Pobega, Thiaw, Tomori.

13.41- Questa sera contro il Bologna a San Siro si vedrà per la terza volta consecutiva dal primo minuto lo stesso Milan: Stefano Pioli confermerà infatti lo stesso 11 titolare visto nelle ultime due partite di campionato contro Roma e Udinese.

13.01 - Stasera a San Siro arriva il Bologna e la squadra di Stefano Pioli, che ripresenterà dal primo minuto la stessa formazione vista contro Roma e Udinese, punta ad ottenere la quinta vittoria di fila in campionato, cosa che non gli riesce dalla stagione del 19° tricolore. Con gli eventuali tre punti di stasera, i rossoneri salirebbero a 48 punti in 22 giornate, lo stesso bilancio del 2022 da scudetto.

12.45 - Stefano Pioli darà continuità alle scelte effettuate contro Roma e Udinese, e pure contro il Bologna è orientato a inserire la stessa formazione. Per la sfida di San Siro i rossoneri sono dunque attesi con lo stesso undici sceso in campo nell'ultimo turno ad Udine. Maignan in porta, linea a quattro formata da Calabria, Kjaer, Gabbia e Theo. Reijnders e Adli davanti alla difesa, con Bennacer che salta questa e punta il Frosinone. In attacco spazio ai titolarissimi: Leao, Loftus-Cheek e Pulisic alle spalle di Giroud. Con la consapevolezza che i vari Jovic, Okafor, Musah, Florenzi e tutti gli altri potranno dare una grande mano dalla panchina.

Amici e amiche di Milannews.it, manca sempre meno al fischio d'inizio di Milan-Bologna, sfida valida per la 22^ giornata di Serie A. I rossoneri arrivano da 4 vittorie di fila, mentre i rossoblù non hanno ancora vinto nel 2024. Grazie al nostro live testuale rimarrete aggiornati su tutte le ultime notizie che arriveranno dal ritiro milanista. Restate con noi!!!