LIVE MN - Verso Milan-Lazio, ecco le formazioni ufficiali

16.50 - Poco fa sono state divulgate le formazioni ufficiali di Milan-Lazio, gara che sarà valida per la terza giornata di Serie A. Ecco le scelte di Stefano Pioli e Maurizio Sarri:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Tonali; Florenzi, Brahim Diaz, Rafael Leao, Rebic. All.: Pioli.

LAZIO (4-3-3): Reina; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson. All.: Sarri.

16.45 - Tra pochi minuti saranno rese note le formazioni ufficiali del match.

16.30 - Il pullman del Milan è arrivato a San Siro. La squadra di Pioli, come riferito dal nostro inviato, ha appena raggiunto lo stadio, dove tra poco più di un'ora andrà in onda la sfida contro la Lazio, gara valida per la terza giornata di Serie A.

16.08 - La Lazio è la squadra contro cui il Milan ha pareggiato più partite in Serie A: 59 (67V, 30P); inoltre, i rossoneri hanno realizzato 247 gol contro i biancocelesti: soltanto contro la Fiorentina (253) hanno fatto meglio nel massimo campionato. A riportarlo è Opta.

15.52 - Il 3-0 incassato contro la Lazio alla trentatreesima giornata della scorsa stagione è l'ultimo ko in Serie A del Milan. Da allora i rossoneri hanno ottenuto sette risultati utili consecutivi in campionato, conquistando sei vittorie e pareggiando una sola volta.

15.37 - Questo pomeriggio a San Siro si affronteranno rispettivamente le squadre con al momento la miglior difesa e il miglior attacco del campionato. Il Milan è infatti, insieme alla Roma, la squadra ad aver subito meno gol nei primi due incontri (1). La Lazio invece con i nove gol messi a referto contro Empoli e Spezia ha il miglior attacco di Serie A, a pari merito con l'Inter che ha giocato una gara in più (9).

15.25 - Maurizio Sarri dovrebbe affidarsi al solito 4-3-3 per il match in programma questo pomeriggio con il Milan. Di seguito la probabile formazione. Lazio (4-3-3): Reina; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Luis Alberto, Lucas Leiva, Milinkovic Savic; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.

15.05 - Quello di questo pomeriggio potrebbe essere il primo confronto di sempre fra Ciro Immobile e Zlatan Ibrahimovic, migliori marcatori di Lazio e Milan. Il centravanti italiano ha siglato 159 gol in Serie A contro i 147 del gigante di Malmo.

14.51 - L'ultimo precedente a San Siro fra Milan e Lazio risale al dicembre 2020. In quell'occasione i rossoneri passarono per 3-2 nel finale grazie alla rete messa a segno da Theo Hernandez.

14.37 - Il match in programma questo pomeriggio fra Milan e Lazio sarà il 157esimo della storia. I rossoneri nei 156 incontri precedenti hanno ottenuto 67 vittorie, subendo 30 sconfitte. I pareggi invece sono stati 59. A San Siro invece sarà la 79esima partita contro i rossoneri per i biancocelesti, che hanno vinto 10 partite in totale, subendo 45 sconfitte e pareggiando 23 volte.

14.27 - Nel corso della loro carriera, Stefano Pioli e Maurizio Sarri si sono affrontati 13 volte. L'ex tecnico del Napoli ha ottenuto sei vittorie, subendo quattro sconfitte. I pareggi invece sono stati tre.



14.04 - Sarà Daniele Chiffi della sezione di Padova a dirigere Milan-Lazio. L'arbitro veneto sarà assistito da Liberti e Galetto, mentre Zufferli sarà il quarto uomo. In sala Var invece presente Mazzoleni con Alassio. Di seguito la designazione completa:

Arbitro: Chiffi

Assistenti: Liberti – Galetto

Iv: Zufferli

Var: Mazzoleni

Avar: Alassio

13.46 - Pioli questo pomeriggio dovrebbe confermare il solito 4-2-3-1. Maignan tra i pali, Calabria e Theo sulle fasce. Novità al centro della difesa, dove al fianco di Tomori dovrebbe giocare Romagnoli. Rientrerà presumibilmente tra i titolari Kessié, che in cabina di regia sarà affiancato dal confermatissimo Tonali. Sulla trequarti spazio per Brahim Diaz, con Leao a sinistra e Florenzi in vantaggio su Saelemaekers a destra. In attacco infine ballottaggio fra Rebic e Ibrahimovic. La probabile formazione (4-2-3-1): Maignan; Theo, Tomori, Romagnoli, Calabria; Kessié, Tonali; Leao, Brahim Diaz, Florenzi; Rebic.

13.37 - Di seguito i convocati di mister Stefano Pioli per la terza giornata di Serie A TIM 2021/2022 in programma a San Siro contro la Lazio.



PORTIERI: Jungdal, Maignan, Tătărușanu.



DIFENSORI: Ballo-Touré, Calabria, Florenzi, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori.



CENTROCAMPISTI: Bakayoko, Bennacer, Castillejo, Díaz, Kessie, Saelemaekers, Tonali.



ATTACCANTI: Ibrahimović, Leão, Maldini, Pellegri, Rebić.



Amici di MilanNews.it, benvenuti al live di avvicinamento alla sfida in programma questo pomeriggio alle 18 contro la Lazio.Qui troverete tutte le notizie del pre gara, con curiosità, aggiornamenti e formazioni ufficiali fino al fischio d'inizio del direttore di gara.