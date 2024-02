live mn - Verso Milan-Napoli, uscite le formazioni ufficiali: le scelte di Pioli e Mazzarri

vedi letture

Queste le formazioni ufficiali di Milan-Napoli:

MILAN: Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Adli, Bennacer; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. A disp.: Sportiello, Mirante, Jovic, Okafor, Terracciano, Florenzi, Jimenez, Musah, Eletu, Simic. All. Pioli.

NAPOLI: Gollini; Ostigard, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Mazzocchi; Kvaratskhelia, Simeone. A disp.: Comti, Natam, Traoré, Olivera, Politano, Cajuste, Ngong, Lindstrom, Dendoncker, Raspadori. All. Mazzarri.

19.14 - Pochi istanti fa, il pullman con a bordo la squadra rossonera è arrivato a San Siro per la sfida di questa sera contro il Napoli: la formazione milanista di Stefano Pioli è stata accolta come sempre accade prima delle partite casalinghe dall'entusiasmo e dai cori dei tifosi del Milan presenti fuori dallo stadio milanese.

17.48 - Ecco il bilancio dei precedenti tra Stefano Pioli e il Napoli:

9 vittorie Pioli

8 pareggi

11 vittorie Napoli

32 gol fatti squadre di Pioli

35 gol fatti Napoli

16.34 - Sono otto lunghe stagioni che il Milan non riesce a vincere in campionato contro il Napoli a San Siro. L'ultima vittoria risale addirittura al 12 dicembre 2014, quando i rossoneri di Filippo Inzaghi interruppero la volata scudetto dei partenopei di Rafa Benitez grazie alle reti di Menez e Bonaventura.

16.00 - DOVE VEDERE MILAN-NAPOLI:

Data: Domenica 11 febbraio 2024

Ore: 20.45

Stadio: San Siro, Milano

TV: Dazn, Sky Zona Dazn (214)

Web: MilanNews.it

15.29 - Sono tre i diffidati del Milan che dovranno essere attenti a non farsi ammonire contro il Napoli se non vogliono saltare la sfida successiva contro il Monza. La trasferta brianzola è a rischio anche per Ruben Loftus-Cheek - anche lui ammonito nella gara di Frosinone ed entrato a "sostituire" Reijnders nella lista dei diffidati del Diavolo - e anche per Alessandro Florenzi.

14.46 - Rimangono sei gli indisponibili rossoneri per la gara di questa sera: Caldara, Kalulu, Pobega, Thiaw, Tomori, Chukwueze (Coppa d'Africa)

14.02 - Di seguito la probabile formazione del Napoli (3-5-1-1): Gollini; Ostigard, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Mazzocchi; Kvaratskhelia, Simeone. All. Mazzarri

13.31 - Per la prima volta nella storia del Club, le due versioni del Fourth Kit saranno utilizzate in partite separate. Nella partita casalinga contro il Napoli, oggi, i giocatori indosseranno la versione black, mentre il portiere sfoggerà la versione pristine, creando un contrasto visivo sul campo. Nella partita in trasferta contro il Monza, il 18 febbraio, questa dinamica sarà invertita.

13.00 - Questa la designazione completa per la sfida di questa sera:

MILAN – NAPOLI h. 20.45

DOVERI

BINDONI – BACCINI

IV: MARCHETTI

VAR: DI PAOLO

AVAR: VALERI

12.30 - Il big match di domani sera che il Milan giocherà contro il Napoli sarà segnato dal gradito ritorno tra i titolari di Ismael Bennacer. Dopo la deludente campagna in Coppa d'Africa con l'Algeria, in cui tra l'altro il centrocampista rossonero ha giocato una sola partita prima di fermarsi per un infortunio che si è portato dietro anche a Milanello, il numero 4 del Diavolo tornerà a dirigere le operazioni in mezzo al campo. Considerando che ha giocato solo nel mese di dicembre, il ritorno di Bennacer è atteso come la manna dal cielo e potrebbe spostare gli equilibri.

Il ritorno subito alla titolarità è anche dovuto alla squalifica di Tijjani Reijnders che, nonostante abbia la palma di giocatore più presente del Milan in questa stagione, dovrà prendersi un turno di riposo forzato. Ma con Bennacer pronto a giocare dal primo minuto, il peso dell'assenza dell'olandese è sicuramente diluito.

12.00 - La partita che il Milan stasera giocherà a San Siro contro il Napoli sarà una gara molto speciale in particolare per Stefano Pioli che legherà ancora di più il suo nome alla storia del Diavolo. Con la panchina di domani sera, infatti, il tecnico di Parma raggiungerà a quota 220 gettoni Arrigo Sacchi nella classifica degli allenatori più presenti nella storia del Milan.

11.45 - Anche se settimana prossima tornano gli impegni europei, Stefano Pioli non ha in mente nessun tipo di turnover e schiererà i soliti noti delle ultime quattro giornate, con una sola eccezione. Infatti Tijjani Reijnders è squalificato e al suo posto tornerà titolare Bennacer: accanto all'algerino dovrebbe essere confermato Adli. Davanti a Maignan non cambia la linea a quattro di difensori con la coppia di centrali Kjaer-Gabbia e quella di terzini Calabria-Theo. Nel tridente che sosterrà l'eterno Giroud, invece, ci saranno Pulisic, Loftus-Cheek e Rafael Leao.

Amici e amiche di Milannews.it, grazie al nostro live testuale potrete rimanere aggiornati su tutte le ultime novità che arriveranno dai ritiri di Milan e Napoli in vista della gara di stasera a San Siro valida per la 24^ giornata di Serie A. I rossoneri vogliono consolidare il loro terzo posto in classifica, tenere a distanza le inseguitrici e magari accorciare su quelle davanti, mentre gli azzurri sono al momento ottavi. Restate con noi!!!