LIVE MN - Verso Milan-Samp: Piatek dal 1'. Ci sarà spazio per Ibra

12.30 - Il bilancio del Milan contro la Sampdoria in Serie A è positivo anche davanti al proprio pubblico: 40 le vittorie dei rossoneri, 11 quelle blucerchiate; 10 pareggi a completare il bilancio. In terra lombarda è la squadra di Pioli ad aver tirato giù la saracinesca con ben 14 delle ultime 26 partite interne del massimo campionato senza gol subiti contro la formazione ligure.

​​​12.15 - Giacomo Bonaventura ha segnato quattro gol contro la Sampdoria in Serie A; solo contro il Napoli (cinque) ha realizzato più reti nella competizione.

12.06 - Massima attenzione ai cartellini. Come riporta Tuttosport, Musacchio e Romagnoli, che come sempre guideranno la difesa rossonera, sono in diffida e affronteranno la Samp con il rischio squalifica: una sanzione, infatti, li costringerebbe a saltare la gara successiva.

11.47 - Cresce l’attesa per il nuovo debutto di Ibrahimovic con la maglia del Milan. Tutti aspettano il momento di Zlatan, i tifosi a San Siro e quelli davanti alla tv, collegati soprattutto da Italia e Svezia. Come riporta La Gazzetta dello Sport, le due principali emittenti svedesi sono inviate allo stadio, così come molti altri connazionali giornalisti.

11.38 - Ecco la probabile formazione rossonera: Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Krunic, Bennacer, Bonaventura; Suso, Piatek, Calhanoglu.

11.30 - Il pubblico di San Siro ha risposto con grande entusiasmo al ritorno di Ibra. Dovrebbero essere circa 60mila, infatti, gli spettatori presenti oggi allo stadio.

Amici di MilanNews.it, cominciamo la marcia di avvicinamento alla partita contro la Sampdoria. I rossoneri di Stefano Pioli, dopo la bruciante sconfitta di Bergamo, sono chiamati al pronto riscatto davanti al pubblico di San Siro. I tifosi, ovviamente, sperano di vedere in campo Ibrahimovic, il quale dovrebbe però partire dalla panchina.