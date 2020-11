LIVE MN - Verso Napoli-Milan: le formazioni ufficiali. Rebic dal 1'

19.25 - Sono state comunicate le formazioni ufficiali di Napoli e Milan, per la gara che andrà in scena al San Paolo tra poco meno di un'ora:

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo; Manolas; Koulibaly; Mario Rui; Ruiz; Bakayoko; Politano; Lozano; Insigne; Mertens. A disposizione: Ospina, Contini, Ghoulam, Malcuit, Maksimovic, Demme, Elmas, Lobotka, Zielinski, Petagna, Llorente. All. Gattuso

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma G.; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. A disposizione: A. Donnarumma, Tătărușanu, Conti, Dalot, Duarte, Gabbia, Castillejo, Díaz, Hauge, Krunić, Tonali, Colombo. All. Bonera

19.00 - Arrivato il Milan allo stadio San Paolo. Ispezione del campo per i giocatori rossoneri che, fra pochi minuti, scenderanno sul terreno di gioco per il riscaldamento.

18.30 - ETERNO IBRA - All'età di 39 anni, per la prima volta in carriera Ibrahimović ha segnato otto reti nelle prime cinque presenze stagionali in campionati di prima divisione.

18.00 - MILAN SPIETATO DENTRO L'AREA -Il Milan è la squadra che ha segnato più reti dall'interno dell'area in questo campionato (16 gol), il Napoli però è la formazione che ne ha incassate di meno da dentr0 l'area (4 gol).

17.30 - THEO SEMPRE IN CAMPO - Theo Hernández è l'unico giocatore del Milan ad essere rimasto in campo per tutti i 630 minuti di questa Serie A: il terzino francese ha già trovato il gol contro il Napoli al San Paolo, nella sfida dello scorso luglio.

17.00 - 0 a 0 - In avvicinamento alla sfida tra Napoli e Milan, in programma questa sera al San Paolo, si può guardare a dati e statistiche interessanti. Guardando al punteggio più frequente tra queste due formazioni, in particolare, il risultato più presente nella storia di questo match è stato il pareggio a reti inviolate (ben 21 occasioni).

16.30 - PRECEDENTI Sarà la sfida numero 145 tra Napoli e Milan in Serie A. Sarà l'edizione numero 73 in casa azzurra. Questi i 72 precedenti al San Paolo: 28 successi per il Napoli, 22 i pareggi e 22 vittorie per il Milan.

16.00 - IBRA E ROBINHO: Il Milan ha vinto solo una delle 14 sfide di Serie A giocate contro il Napoli al San Paolo nel XXI secolo (6N, 7P): successo che risale ad ottobre 2010 con reti di Robinho e Ibrahimovic per i rossoneri e Lavezzi per i partenopei.

15.00 - Questa la probabile formazione del Napoli.

14.30 TONALI VUOLE STUPIRE - Tonali da brividi", scrive Tuttosport in vista di Napoli-Milan. Il giovane centrocampista partirà dalla panchina al San Paolo, ma vuole comunque "stupire Gattuso". Approdato al Milan - scrive Tuttosport - telefonò al suo idolo per chiedere se poteva prendere il numero otto. Come detto, Pioli non lo manderà in campo dall’inizio: per il salto deve diventare più "Ringhio".

14.00 QUANTI TIRI - Guardando a dati e statistiche in avvicinamento alla gara tra Napoli e Milan, in programma domani sera al San Paolo, si può notare come entrambe le formazioni abbiano un importante spirito offensivo. Gli azzurri e i rossoneri, infatti, sono le due squadre di A che sin qui hanno tentato più tiri in porta durante la partita: 19 a match per il Napoli e 17 per il Milan.

13.40 I CONVOCATI DI GATTUSO - Questi i convocati di mister Gennaro Gattuso per la partita di questa sera:

Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Koulibaly, Malcuit, Maksimovic, Manolas, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Insigne, Lozano, Mertens, Petagna, Politano, Llorente.

13.20 I CONVOCATI DI BONERA - Questi i convocati di mister Bonera in vista della gara contro il Napoli:

A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.

Calabria, Conti, Dalot, Duarte, Gabbia, Hernández, Kjær, Romagnoli.

Bennacer, Çalhanoğlu, Castillejo, Díaz, Hauge, Kessie, Krunić, Saelemaekers, Tonali.

Colombo, Ibrahimović, Rebić.

13.00 PROBABILE FORMAZIONE - Dopo l'infortunio di Rafael Leao in nazionale, sarà Ante Rebic a completare la trequarti dietro a Zlatan Ibrahimovic. Questa, quindi, la probabile formazione per la gara di questa sera contro il Napoli:

Dopo la sosta per le nazionali, il Milan torna in campo. Questa volta al San Paolo di Napoli, proprio contro la squadra di Gattuso. La redazione di MilanNews.it vi farà compagnia fino al fischio d'inizio e vi terrà aggiornati su tutte le ultime novità grazie al consueto live testuale. Restate con noi!