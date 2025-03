live mn Verso Napoli-Milan. Ultim'ora, Loftus si è operato: appendicite acuta

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Bondo, Fofana; Pulisic, Reijnders, Joao Felix; Abraham

18.40 - AC Milan comunica che Rubén Loftus-Cheek è stato sottoposto, in data odierna, ad intervento chirurgico di appendicectomia in via laparoscopica, per appendicite acuta ascessualizzata.

L’intervento, eseguito dal Professor Francesco Corcione e dalla sua équipe, è perfettamente riuscito.

18.00 - Uno scherzo del destino, crudele con il centrocampista inglese del Milan. Il 3 dicembre l'ultima partita da titolare (Milan-Sassuolo di Coppa Italia). Oggi sarebbe dovuto tornare titolare a Napoli. Una sfortuna davvero incredibile per Ruben.

17.30 - Solo contro la Roma (nove), il Napoli ha perso più partite che contro il Milan (otto, come contro l’Inter) al rientro da una pausa per le Nazionali. In generale, azzurri e rossoneri si sono incontrati 18 volte in questo tipo di match, con un bilancio di cinque successi dei partenopei, cinque pareggi e, appunto, otto vittorie del Diavolo.

17.00 - Dal suo arrivo in rossonero nella passata stagione, Christian Pulisic (30G+17A) è uno dei due soli giocatori di Serie A ad aver sia segnato almeno 30 reti, sia servito almeno 15 passaggi vincenti tra tutte le competizioni, assieme ad Ademola Lookman (35G+15A).

16.30 - Dopo i successi in rimonta contro Lecce (3-2) e Como (2-1), il Milan potrebbe vincere tre match di fila in Serie A per la prima volta dallo scorso settembre – contro Venezia, Inter e Lecce in quel caso, quando sulla panchina rossonera sedeva Paulo Fonseca.

16.00 - Il Milan è rimasto imbattuto in tutte le ultime sei trasferte contro il Napoli tra tutte le competizioni (3V, 3N) e non ha mai collezionato sette trasferte di fila senza sconfitte contro gli azzurri nella propria storia.

15.43 - Per sostituire Loftus-Cheek, che era tornato in campo contro il Como dopo un lungo periodo di assenza e che Sergio Conceicao aveva intenzione di far partire dall'inizio questa sera nella posizione di trequartista, il tecnico rossonero opterà per Youssouf Fofana: l'ex Monaco formerà la coppia di centrocampo con il connazionale Warren Bondo mentre Tijjani Reijnders si sposterà qualche metro più avanti e agirà come trequartista. Nessun dietrofront invece su Leao che dovrebbe, come anticipato, partire dalla panchina.

15.23 - Ultim'ora Milan.

Incredibile sfortuna per Ruben Loftus-Cheek che salterà la partita contro il Napoli in programma questa sera alle 20.45. Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, durante il ritiro della squadra a Napoli, Ruben Loftus-Cheek ha avvertito forti dolori addominali che hanno necessitato un ricovero per approfondimenti clinici. Gli esami hanno evidenziato un’appendicite acuta. Nella giornata di oggi Ruben sarà sottoposto ad intervento chirurgico di rimozione dell’appendice.

Il calciatore inglese era tornato dopo un lunghissimo periodo di assenza nell'ultima gara prima della sosta contro il Como e aveva lavorato bene a Milanello durante la sosta, tanto da meritarsi le parole di elogio di mister Sergio Conceicao che oggi era pronto a schierarlo titolare da trequartista. Un nuovo stop per un ragazzo che sta vivendo l'ennesima stagione travagliata a livello fisico.

15.00 - LA SQUADRA ARBITRALE DI NAPOLI-MILAN

Arbitro: Sozza

Assistenti: Giallatini - Colarossi

IV uomo: Marchetti

VAR: Meraviglia

AVAR: Di Paolo

14.30 - DOVE VEDERE NAPOLI-MILAN

Data: domenica 30 marzo 2025

Ora: 20.45

Stadio: Diego Armando Maradona

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN

Web: MilanNews.it

14.00 - Confermato tra i pali Mike Maignan, in difesa mister Conceiçao opta per il duo Gabbia-Thiaw, con Walker e Theo nei rispettivi ruoli da terzini. A centrocampo spazio ancora a Warren Bondo, che farà coppia con Reijnders: la grande novità si vede in Loftus-Cheek, impiegato come trequartista nel tridente offensivo. Infatti, in avanti Tammy Abraham, che in questa sosta ha potuto allenarsi regolarmente a Milanello, è favorito su Gimenez, mentre a destra ci sarà ancora Christian Pulisic reduce da tre reti nelle ultime due partite in Serie A. A sinistra possibile grande novità con Rafa Leao che potrebbe partire dalla panchina, anche in vista del derby, e lasciare spazio a Joao Felix.

Amiche e amici di MilanNews.it, buon pomeriggio! Questa sera torna a giocare il Milan dopo la sosta obbligata per le Nazionali. I rossoneri questa sera alle 20.45 saranno impegnati al Diego Armando Maradona per sfidare il Napoli, secondo in classifica. Sfida molto importante per entrambe le due squadre, anche se con obiettivi molto diversi: i rossoneri devono dare continuità alla doppia vittoria consecutiva pre pausa contro Lecce e Como. Rimanete con noi per seguire tutti gli aggiornamenti in vista della partita con il nostro live testuale.