Queste le formazioni ufficiali:

REAL MADRID (4-3-1-2): Lunin; Vázquez, Rüdiger, Militão, Mendy; Valverde, Modrić, Tchouaméni; Bellingham; Mbappé, Vinícius Júnior. A disp.: González, Mestre; Fran García, Vallejo; Camavinga, Ceballos, Güler; Díaz, Endrick, Rodrygo. All.: Ancelotti.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; E. Royal, Thiaw, Tomori, Hernández; Fofana, Reijnders; Musah, Pulisic, Leão; Morata. A disp.: Sportiello, Torriani; Calabria, Pavlović, Terracciano; Loftus-Cheek; Abraham, Camarda, Chukwueze, Okafor. All.: Fonseca.

19.32 - Il Milan è arrivato al Santiago Bernabeu: il pullman con a bordo la formazione di Paulo Fonseca ha fatto poco fa il suo ingresso allo stadio in vista della sfida di questa sera dei rossoneri contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti, grande ex della partita.

19.00 - L’incontro tra la dirigenza del Milan e Florentino Perez c’è stato, anche se non nel canonico pranzo Uefa del pre partita. Attorno alle ore 11, le auto con a bordo la delegazione rossonera ha varcato i cancelli del centro sportivo di Valdebebas dove il numero del Madrid ha accolto i colleghi milanisti. Una visita di circa un’ora e mezza, dove sono state visionate le facilities della Ciudad Deportiva del Real, uno dei centri sportivi più all’avanguardia del mondo. Una volta terminata la visita, la dirigenza milanista ha fatto rientro in hotel mentre la delegazione designata per partecipare al pranzo Uefa si è recata presso lo storico ristorante “Zalacain”. Florentino Perez, inoltre, aveva comunicato in via preventiva la sua assenza a causa di un impegno lavorativo presso la sua azienda edile, ovvero l’ACS. Tra poco, nel palco reale del Santiago Bernabeu, ci sarà anche il primo incontro tra Florentino stesso e Gerry Cardinale, fondatore di RedBird e patron del Milan, che è arrivato a Madrid in giornata e assisterà dal vivo al derby d’Europa.

18.39 - Poco fa, da Avenida De Brasil, è partito il corteo organizzato dalla Curva Sud Milano per le vie di Madrid: i tifosi milanisti raggiungeranno tutti insieme lo stadio Santiago Bernabeu, intonando cori a sostegno della squadra di Paulo Fonseca.

16.49 - Come accade sempre a poche ore dal fischio d'inizio di ogni match di Champions League, anche a Madrid è andato in scena oggi il consueto pranzo UEFA tra i rappresentanti di Real e Milan. Per il club rossonero erano presenti Maikel Oettle, Chief Commercial Officer della società di via Aldo Rossi, Tania Moreno, Chief Marketin Officer, e due rappresentanti del fondo RedBird. Per gli spagnoli, invece, c'erano Emilio Butragueño e il vice-presidente dei Blancos.

16.28 - Francesco Camarda sarà aggregato alla Prima Squadra per la sfida di stasera di Champions League contro il Real Madrid al Bernabeu. L’attaccante classe 2008 è stato a Monza sabato, domenica sera col Milan Futuro in Serie C e questa sera è in Spagna per la terza partita in quattro giorni.

15.55 - Tutto pronto per la sfida di questa sera tra Real Madrid e Milan. I rossoneri alle ore 21 sfideranno i Campioni d'Europa di Carlo Ancelotti al Santiago Bernabeu. Solo una vittoria nelle prime tre di Champions League per la squadra di Fonseca che ha bisogno di un'impresa per uscire con dei punti da Madrid. Infatti, l'ultima vittoria del Milan al Bernabèù ha davvero data molto antica: i rossoneri, dal 3-2 nell'ottobre 2009, non hanno più vinto contro il Real Madrid in Champions League (2N, 1P).

15.00 - Sarà la quinta volta di Carlo Ancelotti contro il Milan da quando lo ha allenato (2001-2009), la prima in Europa. I quattro precedenti sono stati da allenatore del Napoli (2018-2019), con il tecnico in grado di battere la sua ex squadra solo in un'occasione (2N, 1P): 3-2 casalingo nell'agosto 2018 in Serie A.

14.30 - Il collega Giancarlo Teotino ha parlato di Milan in vista della sfida di questa sera del Santiago Bernabeu contro il Real Madrid: "È chiaro che per il Milan è una partita difficilissima, però incontra il Real Madrid in un momento in cui ha molte motivazioni, ma poche certezze, perché viene da un 4 a 0 casalingo contro il Barcellona, e perché dall'inizio della stagione, con l'arrivo di Mbappé, che doveva trasformarla in una squadra praticamente invincibile, non ha ancora trovato diciamo una sua stabilità".

13.30 - Nella sua storia, il Milan ha affrontato ben 11 squadre spagnole in tutte le competizioni continentali per club. Fino ad ora i rossoneri, contro le squadre provenienti dalla Spagna, hanno collezionato 19 vittorie, 14 pareggi e 26 sconfitte.

13.00 - DOVE VEDERE REAL MADRID-MILAN

Data: martedì 5 novembre 2024

Ore: 21.00

Stadio: Stadio Santiago Bernabeu, Madrid

TV: Sky, NOW Tv

Web: MilanNews.it

12.30 - Christian Pulisic ha segnato 3 gol nei quattro match più recenti con il Milan in Champions League, tanti quanti ne ha realizzati nelle precedenti 25 gare della competizione. Nel caso trovasse ancora la rete, questa stagione di Champions League diventerebbe già la sua migliore di sempre in termini di reti (attualmente 2).

12.10 - La UEFA ha designato lo sloveno Slavko Vincic per arbitrare il big match della quarta giornata di Champions League tra il Real Madrid e il Milan. Un direttore di gara che i rossoneri hanno già incrociato in passato e che evoca ricordi dolceamari. Il primo precedente è sicuramente il più negativo: l'arbitro annullò un gol regolare a Franck Kessie a Old Trafford nell'ottavo di finale di andata di Europa League contro il Manchester United nel 2020/2021, gara poi finita 1-1. Nella stagione successiva, invece, il precedente felice: a Madrid i rossoneri battono l'Atletico grazie a Messias. Infine l'anno scorso quando il PSG vinse 3-0 contro la squadra di Pioli.

12.00 - Dopo tre partite consecutive in panchina in campionato Rafa Leao dovrebbe tornare a giocare dall'inizio. Con lui in attacco Morata, Pulisic e la sorpresa Yunus Musah che dovrebbe superare la concorrenza sia di Chukwueze che di Loftus-Cheek. In base a questa scelta verrà determinata anche la posizione di Pulisic: al centro se giocano Musah o Chukwueze, a destra se toccherà a Loftus. La coppia di centrocampo Fofana-Reijnders è ormai sacra, in difesa invece il mister riproporrà il duo Tomori-Thiaw con Emerson e Theo Hernandez sulle fasce. In porta ci sarà il solito Mike Maignan.

Amiche e amici di MilanNews.it, buongiorno! Tutto pronto per la sfida di questa sera tra Real Madrid e Milan. I rossoneri alle ore 21 sfideranno i Campioni d'Europa di Carlo Ancelotti al Santiago Bernabeu. Solo una vittoria nelle prime tre di Champions League per la squadra di Fonseca che ha bisogno di un'impresa per uscire con dei punti da Madrid. Per rimanere aggiornati minuto dopo minuto nell'avvicinamento alla sfida, con notizie in arrivo direttamente dalla Spagna grazie ai nostri inviati, seguite il live testuale di MilanNews.it!