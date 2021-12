LIVE MN - Verso Udinese-Milan, le formazioni ufficiali

19.40 - Ecco, di seguito, le formazioni ufficiali di Udinese-Milan, gara che si disputerà alle ore 20,45 alla Dacia Arena e che sarà valida per la 17esima giornata di Serie A:

UDINESE (3-4-2-1): Silvestri; Perez, Becao, Nuytinck; Molina, Arslan, Walace, Makengo, Udogie; Deulofeu, Beto. All.: Cioffi.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Bakayoko, Bennacer; Saelemaekers, Diaz, Krunic; Ibrahimovic. All.: Stefano Pioli.

19.31 - A breve le formazioni ufficiali.

19.15 - Tra poco più di un'ora e mezza andrà in onda, alla Dacia Arena, il match tra Udinese e Milan, che sarà valido per la 17esima giornata di Serie A. E pochi istanti fa, la squadra rossonera ha raggiunto lo stadio friulano.

19.04 - La prossima sarà la 450° presenza nei cinque maggior campionati europei per Zlatan Ibrahimović. In queste 449 partite l'attaccante svedese ha realizzato 299 gol e potrebbe diventare il terzo giocatore a raggiungere le 300 reti nei Top 5 campionati europei dal 2000 in poi. A scriverlo è Opta.

18.43 - Ad arbitrare Udinese-Milan sarà il 37enne Francesco Fourneau, della sezione di Roma 1. Per lui, 19 partite dirette in Serie A, un precedente sia con i bianconeri che con i rossoneri, risalente in entrambi i casi alla stagione 2020/21 (Fiorentina-Udinese 3-2 e Milan-Parma 2-2). Lo riporta Opta.

18.21 - Come riportato dal sito di statistica sportiva Opta, la prossima sarà la 100° presenza con la maglia del Milan per Theo Hernandez. Il terzino francese potrebbe raggiungere questo traguardo già nella partita di questa sera contro l'Udinese alla Dacia Arena.

17.50 - Nel corso di un collegamento per Sky Sport dalla Dacia Arena, Peppe Di Stefano ha parlato di un altro possibile cambio nell'undici titolare contro l'Udinese. Infatti, nel match contro la squadra di Cioffi, mister Stefano Pioli dovrebbe schierare la coppia Bakayoko-Bennacer dal primo minuto. Out, dunque, Sandro Tonali e Franck Kessie.

17.37 - La sfida contro la squadra friulana sarà visibile in diretta su DAZN e su Sky Sport.

17.19 - Dopo un buon inizio con 7 punti nelle prime 3 partite (pareggio contro la Juventus e vittorie contro Venezia e Spezia), l’Udinese ha vinto solo una delle ultime 13 partite giocate in campionato. Il pessimo andamento degli ultimi 2 mesi è costato la panchina a Luca Gotti. La squadra ora è in mano all’ex secondo, Gabriele Cioffi. L’ultima vittoria dell’Udinese in campionato risale al 7 novembre contro il Sassuolo (3-2).

16.58 - Fra poche ore il Milan scenderà in campo contro l’Udinese alla Dacia Arena. I friulani, che hanno appena cambiato mister promuovendo Gabriele Cioffi a primo allenatore, sono una squadra ostica pur non attraversando un periodo brillante. La sfida della passata stagione finì 1-2 per il Milan con gol decisivo al minuto 83 di Zlatan Ibrahimovic. Il Milan passò in vantaggio nel primo tempo con Franck Kessie, e poi venne raggiunto ad inizio ripresa dal rigore di Rodrigo De Paul. La partita fu sostanzialmente equilibrata e solo una grande giocata del campione svedese permise al Diavolo di conquistare i 3 punti.

16.31 - I friulani sono un avversario ostico e, negli ultimi anni, hanno dato diverso filo da torcere al club rossonero. Basti pensare alla scorsa stagione, quando il Milan dovette ricorrere a un gol nel finale di entrambe le partite: all'andata la rovesciata di Ibrahimović per l'1-2 finale, al ritorno il rigore di Kessie in pieno recupero per l'1-1 a San Siro.

16.09 - In vista del match di questa sera contro l’Udinese alla Dacia Arena, il Milan non avrà diffidati e dunque, salvo cartellini rossi, non ci saranno problemi di squalifiche per il match contro il Napoli del 19 dicembre.

15.44 - Saranno 2 i giocatori che Cioffi non avrà a disposizone per la sua Udinese nel match di stasera contro il Milan. Essi sono: Samir (squalificato) e Pereyra (infortunato).

15.16 - Un solo diffidato fra le due squadre: è Walace dell'Udinese. Nel Milan invece nessuno è a rischio squalifica in caso di cartellino giallo.

14.48 - Udinese-Milan di questa sera sarà trasmessa in diretta sia da DAZN che da Sky. Per vederla su DAZN, basterà abbonarsi al servizio, quindi scaricare l'app sulle smart tv compatibili, su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, ad un TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Per vederla su Sky, invece, chi è in possesso di un regolare abbonamento alla pay-tv, potrà sintonizzarsi su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (canale 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), o su Sky Sport HD, canale 251 del satellite. La partita, quindi, sarà visibile tanto sul satellite quanto sul digitale terrestre per tutti gli abbonati di Sky.

14.36 - Questa la probabile formazione che i bianconeri schiereranno dall'inizio (3-4-2-1): Silvestri; Perez, Becao, Nuytinck; Molina, Arslan, Walace, Udogie; Success, Deulofeu; Beto.

14.13 - Ad arbitrare Udinese-Milan sarà il Sig. Francesco Fourneau. Gli assistenti sono Paganessi e Schirru mentre il quarto ufficiale sarà Di Martino. Al VAR c'è Banti, coadiuvato da Valeriani. Ecco il riepilogo:

ARBITRO: FOURNEAU

ASSISTENTI: PAGANESSI – SCHIRRU

IV: DI MARTINO

VAR: BANTI

AVAR: VALERIANI

13.59 - La lista degli assenti del Milan è corposa e comprende ben 8 giocatori. Pioli, per la sfida della Dacia Arena, non potrà contare su Plizzari, Kjaer, Calabria, Conti, Rebic, Leao, Giroud e Pellegri. Pesanti e importanti assenze soprattutto nel reparto offensivo della squadra. Per questo, il tecnico rossonero si affiderà nuovamente a Ibrahimovic, che guiderà da solo l'attacco.

13.31 - Questa la probabile formazione che i rossoneri schiereranno dall'inizio (4-3-3): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Theo Hernández; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Díaz, Krunić; Ibrahimović.

13.02 - Ecco i convocati di mister Pioli:

PORTIERI

Maignan, Mirante, Tătărușanu.

DIFENSORI

Ballo-Touré, Florenzi, Gabbia, Hernández, Kalulu, Romagnoli, Tomori.

CENTROCAMPISTI

Bakayoko, Bennacer, Castillejo, Díaz, Kessie, Krunić, Messias, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI

Ibrahimović, Maldini.

Amici ed amiche di MilanNews.it, benvenuti alla diretta testuale di avvicinamento a Udinese-Milan, gara in programma questa sera alle 20.45 alla Dacia Arena. Grande attesa per questa importante sfida che fa seguito alla sconfitta interna contro il Liverpool in Champions League che ha sancito l’eliminazione dei rossoneri dalle coppe europee per questa stagione. La squadra di Stefano Pioli, oggi ha l’opportunità, con una vittoria, di allungare in classifica sulle concorrenti in attesa che esse giochino domani. Seguiteci!