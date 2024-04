live mn Youth League, Porto-Milan (6-5 d.c.r): MILAN, SEI STORIA! Battuto il Porto, è finale per i ragazzi di Abate

vedi letture

Zeroli: GOOOOOOOOLLLLLLL!!!! E' FINITA A NYON, IL MILAN E' IN FINALE DI YOUTH DI LEAGUE!!!!! Risultato finale Milan batte Porto 6-5 dopo i tiri di rigore! Risultato storico per la squadra di Ignazio Abate, che lunedì si giocherà la sua prima storica finale di Youth League contro l'Olympiakos!!!

Sousa: GOL! Rimane segno Raveyre, a segno il giocatore del Porto. 5 a 5 a Nyon.

Liberali: GOL! Col sinistro, in buca d'angolo, Milan di nuovo a +1. 5-4.

Fernandes: GOL! Raveyre spiazzato. Pareggio del Porto, si torna in parità.

Simmelhack: GOL! Nell'angolino, potente, non lo può prendere Fernandes. Milan 4, Porto 3.

Martins: FUORI! Rigore calciato malissimo dal calciatore del Porto. Palla alta sopra la traversa.

Simic: PARATO! Intuisce Fernandes, si torna pari a Nyon.

Bras: GOL! Spiazzato Raveyre, 3 a 3.

Bonomi: GOL! Potente sotto la traversa, 2-3 per il Milan.

Meireles: PARATO! Iptonizzato l'attaccante del Porto, parata di faccia di Raveyre.

- Si comincia dagli undici metri. Inizia il Porto.

90' + 4 | Triplice fischio a Nyon. Come agli ottavi, come ai quarti, il Milan si giocherà la qualificazione ai rigori.

90' + 3 | GOOOOOOOLLL DEEEELL MIIILAAAAAAN! All'ultimo respito Simmelhack l'ha insaccata dopo un'incredibile azione personale di Zeroli, il quale ha sfruttato l'ennesima indecisione difensiva della partita di Bras. Pareggio meritato, questo Milan non muore mai!

90' + 1| OCCASIONE MILAN! Milan vicino al gol del pareggio con un tiro dal limite di Bonomi che non passa troppo lontano dal palo.

90' | 4 i minuti di recupero, 4 minuti di speranza per il Milan.

88' | Cambio anche per il Porto. Giù Rodrigues, dentro Ferrerira.

87' | All-in di Ignazio Abate. Fuori Bartesaghi, dentro Bonomi.

85' | ANCORA PORTO PERICOLOSO! Efficace l'intervento di Raveyre così come il disturbo di Zeroli a Candé, che non è riuscito a colpire in rete il pallone del definitivo 3 a 1.

83' MIRACOLOSO NSIALA! Il Porto non la chiude al minuto 84'. Dopo essersi fatto superare da una parabola strana, Nsiala si è fatto perdonare salvando sulla linea il tiro a colpo sicuro dell'attaccante avversario. Il Milan è ancora vivo.

82' | Il Milan spinge e ci crede

79' | Fuori Mora, dentro Gil Martins per il Porto.

78' | OCCASIONE MILAN, AD UN PASSO DAL 2-2! Azione interminbaile del Milan nata dai piedi di Magni, che dopo aver superato praticamente tutto il Porto ha scaricato il pallone sull'esterno verso Bartesaghi il cui cross, deviato, è arrivato sui piedi di Simmelhack che, in maniera leziosa, col tacco, non è riuscito a colpire bene il pallone per insaccarlo alle spalle di Fernandes.

76' | VICINO AL 3 A 1 IL PORTO! Primo lampo del talento dei lusitani Rodrigo Mora, che ha sfruttato al meglio una ripartenza arrivando alla conclusione colpendo però il palo esterno della porta difesa da Raveyre.

74' | Giallo per Rodrigues, punizione Milan. In netto ritardo, oltre che brusco, l'intervento del terzino del Porto su Scotti.

73' | Altro cambio per Abate. E' il momento di Sala, che ha preso il posto di uno stanchissimo Diego Sia.

70' | OCCASIONE PORTO! Pasticcio Milan al limite dell'area, con Scotti che ha rischiato di regalare il gol del 3 a 1 ai lusitani. Per fortuna del 17 rossonero, però, l'attaccante avversario non è stato tanto cinico dal chiudere il discorso qualificazione.

69' | Primo cambio anche per il Porto. Fuori Texeira, dentro Campos.

67' | Reazione immediata del Milan con capitan Zeroli. Il tiro del centrocampista rossonero, però, si è spento alto sopra la traversa.

66' | Primi due cambi della partita per il Milan. Fuori Camarda e Stalmach, dentro Liberali e Simmelhack.

65' | GOL PORTO! La squadra di Capucho ha completato la rimonta grazie al suo capitano, Bras, il quale si è fatto perdonare l'errore del primo tempo in occasione del gol di Scotti.

62' | Il Milan prova a pungere in ripartenza dopo aver recuperato a centrocampo il pallone grazie a Malaspina. Lo stesso ha servito sulla fascia Scotti che ha però trovato l'opposizione del difensore avversario ottenendo un calcio d'angolo. Sull'azione dopo la formazione rossonera ha rischiato un po' troppo perdendo palla in area di rigore con Stalmach, salvato però da un fuorigioco.

60' | Primo giallo della partita anche per il Porto. Ammonito André Oliveira per una pedata ai danni di Diego Sia.

56' | Bell'azione manovrata del Porto, che partendo dalla sinistra è arrivata sul fondo opposto in maniera pericolosa. Prezioso il rientro in difesa di Camarda, completato poi da Bartesgahi che è riuscito ad ottenere un fallo che ha permesso al Milan di rifiatare dopo alcuni minuti di apnea. Sull'azione dopo lo stesso duo ha provato a rendersi pericoloso con un uno-due spentosi però fra le braccia di Diogo Fernandes, complice la precedente deviazione col tacchetto di Ribeiro.

54' | Ancora 1 a 1 a Nyon. Qualora il risultato dovesse rimanere questo al termine dei 90', niente tempi supplementare ma direttamente calci di rigore.

52' | Altro cartellino giallo della partita, il terzo per il Milan. Ammonito Simic, sanzionato per aver bloccato Mora all'altezza del cerchio di centrocampo con una trattenuta abbastanza evidente.

50' | Altra punizione mal sfruttata al meglio dai ragazi di Capucho, con Raveyre che senza troppi problemi ha bloccato il pallone dentro la sua area di rigore.

45' | E' iniziato il secondo tempo a Nyon. Nessun cambio per Milan e Porto.

------

Buon Milan in questi primi 45' a Nyon. Sin da subito la formazione di Ignazio Abate è riuscita ad imporre il suo ritmo gara, stupendo il Porto che forse non si aspettava un atteggiamento del genere da parte dei rossoneri. Bravo Scotti ad aprire le marcature sfruttando un errore di Bras, meno bravo invece Bartesaghi che con una sciocchezza ha difatti permesso ai lusitani di pareggiare una partita che fino a 5' dalla fine del primo tempo era in pieno controllo del Milan.

------

45' + 2 | Fischiata la fine del primo tempo a Nyon, è 1 a 1 fra Porto e Milan. Al vantaggio di Scotti ha riposto un glaciale Meireles dal dischietto.

45' | 2 di minuti concessi dal direttore di gara. Si giocherà fino al 47'.

42' | Immediata la reazione del Milan al gol del pareggio del Porto. Come al solito la formazione di Ignazio Abate si è resa pericolosa sulla fascia destra arrivando al traversone con l'onnipresente Scotti, bravo però Diogo Fernandes in questo caso ad evitare ogni problema uscendo in presa sicura nella sua area piccola.

41' | GOL DEL PORTO! Rigore impeccabile di Jorge Meireles, che insacca Raveyre nonostante quest'ultimo avesse indovinato l'angolo. E' 1 a 1 a Nyon.

40' | Braccio largo di Bartesaghi. Il direttore di gara non ha avuto dubbi: rigore per il Porto.

39' | Si è decisamente alzata la pressione del Porto, che ora sta provando a sfruttare la stanchezza del Milan per provare a trovare il gol del pareggio.

36' | Si salva il Porto dopo una bell'azione manovrata del Milan, che con Scotti è arrivato a crossare in maniera pericolosa dalla trequarti di destra. Attento il capitano Bras, che spizzando la sfera di testa ha mandato fuori tempo sia Zeroli che Camarda.

34' | Secondo cartellino della partita per il Milan. Ammonito Camarda per un fallo su Ribeiro.

31' | Punizione dalla trequarti mal sfruttata dal Porto, che al termine dell'azione ha anche reclamato un rigore per un presunto intervento scomposto di capitan Zeroli su Candé, ma l'arbitro ha deciso di lasciar correre. La decisione è stata poi confermata dagli addetti al VAR.

26' | Ammonito Nsiala. Primo cartellino giallo della partita per il Milan. Punito il pestone che il centrale rossonero ha rifilato ad Olivera dopo essersi allungato la palla in occasione di un'azione personale.

22' | Problema rientrato. Dopo l'okay del direttore di gara Sia è tornato in campo ristabilendo la parità numerica.

21' | Gioco fermo a Nyon. Da valutare le condizioni di Diego Sia, uscito malconcio da uno scontro di gioco col terzino del Porto. L'esterno rossonero, però, non sembrerebbe avere problemi a tornare in campo.

20' | Milan in pieno controllo della partita. Venti minuti sottotono per il Porto di Capucho, che non è ancora riuscito a costruire un'azione pericolosa.

13' | Grandissimo recupero difensivo di Diego Sia, che con una scivolata al limite dell'area ha bloccato l'avanzata lusitana permettendo poi al compagno Malaspina di ripartire il contropiede. Il 4 rossonero, però, è stato successivamente fermato all'altezza del cerchio di centrocampo da un avversario costretto a compiere fallo.

11' | GOOOOOOL DEL MIIILAAAAAAN!!! HA SEGNATO FILIPPO SCOTTI!!! Bravissimo ma soprattutto cinico l'esterno di Ignazio Abate a sfruttare il primo errore difensivo della partita del Porto ed insaccare con un missile sotto la traversa il portiere dei lusitani Diogo Fernandes.

10' | Dieci minuti ed è ancora 0 a 0 a Nyon. Il vincitore di questa sfida affronterà lunedì l'Olympiakos nella finalissima di questa final four di Youth League.

5' | Altro calcio d'angolo per il Milan, meglio del Porto in questi primissimi minuti di partita. Come in occasione di quello al primo minuto, però, anche in questo caso i rossoneri poco hanno ottenuto da questo corner.

1' | Prima manovra offensiva del Milan, che ha subito provato a pungere sulla fascia destra il Porto con un cross dal fondo di Magni, deviato poi in calcio d'angolo da un difensore lusitano. La formazione di Ignazio Abate, però, non è riuscita a sfruttare al meglio il corner a disposizione.

1' | Si parte a Nyon. Il primo pallone della partita è giocato dal Porto.

------

Queste le formazioni ufficiali di Porto e Milan per la sfida valida per le semifinali di Youth League:

PORTO: (4-3-3) Diogo Fernandes; Martim Fernandes, Antonio Ribeiro, Gabriel Bras, Dinis Rodrigues; Joao Teixeira, André Oliveira, Rodirgo Mora; Gonçalo Sousa, Anhà Candé, Jorge Meireles. A disp.: Gustavo Lacerda, Bernardo Ferreira, Luis Gomes, Tiago Campos, Gil Martins, Cardoso Valera, Tiago Andrade. All.: Capucho.

MILAN: (4-3-3) Raveyre; Magni, Simic, Nsiala, Bartesaghi; Stalmach, Malaspina, Zeroli; Scotti, Camarda, Sia. A disp.: Bartoccioni, Bakoune, Parmiggiani, Liberali, Sala, Bonomi, Simmelhack. All.: Abate.

------

L'attesa è finita: a breve avrà inizio presso il Colovray Sport Centre di Nyon la semifinale di UEFA Youth League fra il Porto di mister Capucho ed il Milan di Ignazio Abate.

La formazione rossonera è arrivata a questo punto della competizione dopo aver affrontato nel gruppo F Borussia Dortmund, PSG e Newcastle, per poi superare nei così detti knockout stage prima il Braga e poi il Real Madrid, entrambe battute dopo una serie (quasi) infinita di calci di rigore. Dall'altro lato, invece, i portoghesi nel loro gruppo H hanno affrontato Barcellona, Shakhtar e Royal Antwerp, per poi confrontarsi alle fasi ad eliminazione diretta con l'AZ Alkmaar, battuto ai rigori dopo l'1-1 dei tempi regolamentari, ed il Mainz, annichilito 4 a 1 nel precedente turno.

Quella fra Porto e Milan si prospetta dunque essere una partita ricca di talento e spettacolo che vale la finale di una competizione europea, motivo per il quale vi suggeriamo di seguire il live testuale di MilanNews.it per non perdervi neanche un'emozione di questa sfida!