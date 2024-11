live mn Youth League, Slovan Bratislava-Milan (2-3): prima vittoria, ma che rischio

Vittoria fondamentale per il Milan, la prima in questa edizione di Youth League, ma che fatica. Contro uno Slovan Bratislava modesto i rossoneri faticano fin troppo, anche in superiorità numerica. Il gol del momentaneo 1-3 di Bakoune sembra chiudere i giochi nel finale, ma una dormita colossale di tutta la squadra riapre la partita, che poi termina sul 2-3. Tante occasioni sprecate e qualche sofferenza di troppo ma i tre punti rimangono molto importanti.

95' Triplice fischio, il Milan vince 3-2.

94' Ammonito Ibra che manda a quel paese l'arbitro. Lo svedese viene sostituito, entra Mancioppi.

93' Ammonito Bakoune per un intervento in ritardo.

92' Ammonito Tomanek che trattiene vistosamente Scotti partito prepotentemente in contropiede.

91' Cambio per il Milan: esce Liberali ed entra Colombo, difensore.

90' Quattro minuti di recupero.

90' Cosa ha sbagliato Scotti... Dribbling sul portiere in uscita con un bel sombrero e poi palla sparata alta a porta totalmente vuota. Incredibile. Nel frattempo ultimo cambio per lo Slovan, entra Josza.

88' Possesso palla prolungato del Milan, mister Guidi vuole così.

86' Incredibile contropiede 4 contro 1 sprecato da Liberali e Bonomi. Milan che non c'è con la testa in questo finale.

84' Gol dello Slovan Bratislava. Difesa rossonera incommentabile sul calcio d'inizio, calo d'attenzione incredibile che porta Kozyk a tu per tu con Longoni: piattone aperto e rete. 3-2.

83' GOL DEL MILAN! BAKOUNE! Contropiede rapidissimo di Scotti che porta a spasso la difesa avversaria: no look di esterno per la sovrapposizione del terzino in area. Stop e destro all'angolino, imparabile. 3-1 Milan, meritato.

80' Grande spunto di Ibra sulla sinistra, il cross dello svedese dal fondo è deviato in angolo.

78' Altro doppio cambio per lo Slovan: fuori Ivanic e Murar, dentro Kozyk e Spisiak

77' Ammonito Parmiggiani per una trattenuta vistosa e prolungata.

76' Grande azione personale di Bonomi sulla destra: dribbling secco ed ingresso in area, il cross dal fondo però viene deviato in corner. Nulla di fatto poi sul calcio d'angolo.

75' Ammonito Scotti per uno step on foot.

74' Milan ancora vicino al gol. Bakoune tenta il tiro dalla destra, ottima parata di Balog sulla conclusione deviata: sulla respinta Ibrahimovic viene anticipato di un soffio.

73' Doppio cambio per il Milan: dentro Bonomi per Ossola e Tezzele per Perin.

71' Occasionissima per Ibra che sul cutback non riesce a insaccare da pochi passi. Milan veramente vicino al terzo gol.

69' Ammonito Ossola per un intervento duro in scivolata.

67' Azione personale di Liberali, tunnel in area all'avversario che poi lo getta a terra. Per il direttore di gara non c'è niente, né rigore e né simulazione.

65' Doppio cambio per lo Slovan: dentro Sveck per Maros ed Holocsy per Denko.

62' GOL DI SCOTTI! E CHE GOL! Pippo Scotti come Amantino Mancini, di tacco al volo sul cross di Perin su punizione. 2-1 Milan, super gol.

60' Polakovic, ammonito, ferma Ibrahimovic lanciato in area. Doppio giallo, rosso. Slovan Bratislava in dieci.

59' Fase un po' di stanca della partita, nessuna delle due squadre vuole prendersi rischi.

55' Pippo Scotti tenta la volata da centometrista, Balog lo ferma con una splendida scivolata in area di rigore. Corner per i rossoneri.

53' Gran palla di Liberali per Bakoune, il terzino va sul fondo ma non rieesce il cutback. Poi sul corner palla in mezzo ma allontana la difesa di casa.

48' Grande azione personale di Ossola che ne salta due sulla trequarti ma poi sbaglia la misura del passaggio per il taglio alle spalle di Scotti.

47' Brutta scelta di Perera che invece di servire Ibrahimovic libero in area tenta la giocata personale, perdendo poi palla.

46' Comincia la ripresa. Primo pallone per lo Slovan Bratislava.

Partita godibile e movimentata, soprattutto dopo il gol dei padroni di casa su errore di Perin. Rossoneri bravi a reagire e a trovare il meritato pareggio con il calcio di rigore di Liberali. Allo scadere solo la traversa nega il gol a Bakoune. Secondi quarantacinque minuti da affrontare con lo stesso spirito ma con un po' di attenzione in più.

46' Fine primo tempo.

45' Un minuto di recupero. Ammonito Perin che ferma un'azione pericolosa degli avversari.

45' Traversa di Bakoune su un cutback! Conclusione a colpo sicuro del terzino rossonero che si stampa sul legno!

44' Miracolo di Longoni su un tiro preciso da distanza ravvicinata. Internvento con le dita della mano, davvero bello.

43' GOL DEL MILAN! Liberali non sbaglia dagli undici metri, realizzazione impeccabile. 1-1, pareggio meritato!

42' Palla meravigliosa di Ossola, Comotto si libera dalla marcatura e taglia bene in area. Trattenuto vistosamente da Polakovic, rigore per il Milan. Ammonito il difensore.

39' Milan tornato a controllare il match. Ai rossoneri però manca precisione negli ultimi 30 metri.

36' Magia di Liberali in un fazzoletto in area di rigore, la conclusione del numero 10 è deviata in angolo. L'assistente indica il corner, il direttore di gara, più lontano, assegna la rimessa dal fondo. Milan vicino al pareggio.

35' Cross spaziale di Held, Murar tutto solo in area la spara fuori.

34' Azione insistita del Milan sulla sinistra con Scotti e Liberali, si chiude bene la difesa dello Slovan e mura le conclusioni dei rossoneri.

33' Bella palla di Comotto per il taglio di Scotti in area, l'attaccante rossonero però non riesce a colpire bene di testa da ottima posizione.

30' Ammonito Denko per un intervento decisamente duro su Comotto.

29' Il Milan ha accusato il colpo dopo il gol, padroni di casa galvanizzati.

26' Gol dello Slovan Bratislava, Murar. Retropassaggio da censurare di Perin che serve l'attaccante avversario: il numero 10 scarta Longoni in uscita e deposita in rete.

21' Occasione Milan! Comotto dal fondo mette in mezzo ma Scotti non ci arriva per poco.

16' Liberali prova a fare tutto da solo, il numero 10 in area viene fermato all'ultimo poco prima dell'ingresso in area.

14' Ora spinge lo Slovan Bratislava, il Milan cerca di organizzare la manovra con calma.

11' Subito contropiede Slovan, con Murar che impegna Longoni sul primo palo. Bravo il portiere rossonero.

11' Liberali prova l'eurogol con un pallonetto da lontanissimo: palla fuori di poco. Bella giocata del 10 rossonero.

10' Schema a tre su punizione, la palla arriva a Perera che di sinistro prova in acrobazia: conclusione difficile, palla fuori.

9' Ibrahimovic calciato in volto da un avversario, il direttore di gara non ammonisce.

7' Ibrahimovic prova a puntare l'avversario sulla fascia, arriva sul fondo ma perde palla nel tentativo di sterzata improvvisa.

6' Presenti allo stadio anche Kirovski, Ibrahimovic, Moncada e Florenzi.

5' Milan propositivo, i rossoneri provano a fare la partita.

3' Ammonito Comotto per uno step on foot a centrocampo.

2' Ottimo lavoro di Scotti in fase difensiva, aiuta la squadra a ripartire e guadagna anche un calcio di punizione che fa respirare i rossoneri dalla pressione avversaria.

1' Sombrero di Liberali sulla fascia, calciato a terra dall'avversario. Nulla da segnalare per il direttore di gara.

1' Comincia il match, primo pallone per il Milan.

- Ingresso in campo della due squadre. Maglia blu per i padroni di casa, divisa rossonera per il Milan.

Amici e amiche di MilanNews.it, oggi a Bratislava sarà impegnato anche il Milan Primavera di mister Guidi in Youth League: i giovani diavoli non solo devono riscattare il brutto ko contro il Lecce nel weekend, ma devono anche vincere in campo europeo per darsi una chance di passaggio al prossimo turno della competizione. Ultima chiamata anche per lo Slovan Bratislava, ancora a secco, come il Milan, di vittorie in questa nuova edizione della Youth League.

LE FORMAZIONI

SLOVAN BRATISLAVA (4-2-3-1): Balog; Polakovic, Tomanek, Balog, Held; Matko, Denko; Mateas, Murar, Maros; Ivanics. A disp.: Vydareny, Barnas, Holocsy, Horvath, Svec, Jozsa, Spisiak, Salkovic, Kozyk. Allenatore: Michal Suchomel

MILAN (4-3-3): Longoni; Bakoune, Parmiggiani, Paloschi, Perera; Ossola, Perin, Comotto; Liberali, Scotti, Ibrahimovic. A disp.: Colzani, Mancioppi, Di Siena, Gualdi, Grilli, Lamorte, Tezzele, Bonomi, Colombo. Allenatore: Federico Guidi