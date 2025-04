Luce senza fuoco, illusione romantica: tra genio e nebbia João Félix si allontana dal Milan

vedi letture

La più grande illusione degli ultimi anni? Forse sì. João Félix e il Milan, una storia difficile nel presente ma che nel recente passato, parliamo delle prime settimane di gennaio, aveva infuocato l'animo e il sentimento di molti tifosi rossoneri. Il portoghese, al suo esordio a San Siro con la maglia del Milan aveva saputo incantare, segnando un meraviglioso gol contro la Roma in Coppa Italia. E poi? Come per magia, la stessa messa in mostra contro i giallorossi, João si è spento, sempre più. Tra prestazioni piatte e senza personalità, passando al futuro ormai segnato. Il focus sulla triste esperienza di João Félix in rossonero.

Una triste e romantica illusione

Arrivato al Milan nel gennaio 2025 con grandi aspettative, João Félix sembrava destinato a rilanciarsi dopo le esperienze altalenanti con Atlético Madrid, Barcellona e Chelsea. Il suo debutto in Coppa Italia contro la Roma, coronato da un gol decisivo, aveva acceso l’entusiasmo dei tifosi rossoneri. Tuttavia, quel momento di gloria si è rivelato effimero. Poca personalità? Carattere indolente? Difficile a dirsi, anche perchè il talento portoghese era stato voluto a tutti i costi dall'attuale tecnico rossonero, Conceiçao. Impossibile dire che qui a Milano mancavano stimoli e possibilità di fare bene. Forse, lo diciamo col beneficio del dubbio, l'unico grande ostacolo di Félix è stato riscontrato nelle grandi difficoltà che tutta la squadra stava ( e sta) attraversando in questa stagione. Quindi questo Milan, non propriamente un ambiente sano dove poter migliorare e crescere in campo. Troppo poco però, così non basta. Un solo gol, poi nulla di più. Qualche giochetto, qualche magia (poche) e tante occasioni sbagliate tra dribbling non riusciti, tiri mal riusciti e un rapporto tattico assente con questo Milan, confusionario a volte sì, ma come sempre affermato non scarso dal punto di vista della qualità nei propri interpreti.

Un addio certo: occasione sprecata o epilogo scontato?

L'esperienza di João Félix al Milan rappresenta un’altra tappa deludente nella carriera di un talento che, nonostante le grandi potenzialità, fatica a trovare continuità e a imporsi nei grandi club europei. La sua involuzione tecnica e mentale solleva interrogativi sul suo futuro e sulla capacità di realizzare le aspettative che lo hanno accompagnato sin dagli esordi. Intanto il suo futuro sembrerebbe orientato verso il Portogallo. Il Benfica, suo ex club, vorrebbe riprenderlo a titolo temporaneo entro i primi di giugno e averlo così a disposizione per il Mondiale per Club che si giocherà negli Stati Uniti dal 14 giugno al 13 luglio. In conclusione, la meraviglia ma anche maledizione di João Félix si potrebbe definire così: un talento che danza col pallone come un artista su tela, ma nel teatro delle grandi sfide, gli manca quella voce che rompa il silenzio, quella fiamma che accenda i destini. Talento da sogno, ma l’anima… ancora in cerca del coraggio di brillare davvero.