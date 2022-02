Maignan arma tattica di Pioli: personalità, coraggio e tecnica, il Milan ha trovato un tesoro

Chi trova un Maignan trova un tesoro. Perché Mike, nonostante abbia scelto di fare il portiere, non si accontenta di scatenarsi tra i pali, no! A Mike piace giocare, entrare nel vivo della manovra offensiva, inventare con il pallone tra i piedi. Dalla scorsa domenica, con il suo lancio al bacio per Leao, è entrato nella classifica degli assist-man della Serie A, giusto per non farsi mancare niente.

Tutti pazzi per Mike

Come evidenzia il Corriere della Sera, l’Aquila Magica - come lo chiamavano in Francia - è oggi un’arma tattica del nuovo Milan. Donnarumma è ormai un lontano ricordo: i tifosi sono pazzi del francese, del suo modo di intendere e interpretare il ruolo, della sua “sana follia”. Tonali stravede per lui (“Lavora da mattina a sera, ha la testa giusta”, ha dichiarato Sandro di recente), così come Pioli, che si affida a lui non soltanto per difendere ma anche per “offendere”.

Valore di mercato raddoppiato

Intuito e coraggio sono due delle qualità più evidenti di Maignan, il quale ha ancora margini di miglioramento. In sei mesi il suo valore è raddoppiato: il Milan l’ha pagato 15 milioni, oggi la sua quotazione supera i 30 e potrebbe anche triplicarsi se continuerà a offrire determinate prestazioni. Come detto, il Milan ha trovato un tesoro: portieri con quella personalità e quella tecnica, specie con i piedi, sono rari.