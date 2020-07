Maldini a DAZN: "Spazio per me in futuro? Non lo so, il mio legame col Milan non è in discussione"

Paolo Maldini è stato intervistato da DAZN nel prepartita di Milan-Juventus.

Sulle voci e la possibile influenza sulla squadra: "Questa squadra ha già dimostrato nel suo allenatore, dirigenti e calciatori che sente poco le distrazioni dall'esterno, non sono naturalmente delle cose nuove, la squadra si è fatta il callo. La dimostrazione di serietà di questo gruppo è di alto livello".

Sul futuro al Milan e il possibile ruolo di ambasciatore: "Ci sarà spazio per me? Questo non lo so, voglio arrivare bene alla fine di questa stagione, abbiamo ancora un sacco di partite, possiamo toglierci tante soddisfazioni, possiamo raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati, poi arriverà il momento di decidere il nostro futuro".

Sulla volontà di restare: "E' una domanda un po' difficile, la volontà per uno che ha avuto il papà capitano del Milan per tanti anni, lui stesso ha vinto quello che ha vinto con questa squadra, mio figlio gioca qua... Il mio legame col Milan credo non sia in discussione"

Su Gazidis: "Parliamo spesso, molto spesso non ci sono situazioni definitive, si tende ad aspettare il finale di stagione"