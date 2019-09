Maldini a Sky: "Difenderemo sempre Giampaolo, protesta dei tifosi condivisibile. San Siro ha peso sui giocatori"

Paolo Maldini è stato intervistato da Sky Sport nel postpartita di Milan-Fiorentina.

Su GiampaolO: "L'allenatore è stata una scelta nostra, condivisa, lo difenderemo sempre, è giusto dargli tempo, sappiamo di avere una squadra giovane. Sappiamo quali potevano essere i problemi, pensavamo di far meglio, 4 sconfitte in 6 giornate sono veramente tante e la qualità del gioco non è soddisfacente".

Sul momento: "In questo momento sembrerebbe non esserci una via d'uscita, ma la via d'uscita si ottiene attraverso il lavoro per migliorare un gioco che non scorre come dovrebbe. Sapevamo che affidandoci in un gruppo giovane, finché la leadership dell'allenatore non entra, è difficile. Va considerato anche San Siro e l'impatto sui giocatori".

Sulle colpe: "La colpa è della società, dell'allenatore e dei giocatori. La dimostrazione dei tifosi che se ne sono andati è giusta. L'anno scorso non abbiamo offerto uno spettacolo bellissimo a livello di gioco anche se siamo arrivati ad un punto dalla Champions, i tifosi sono sempre stati lì. E' normale che i tifosi abbiano protestato".

Su cosa fare: "L'idea è di fare una sorta di autocritica generale, siamo alla sesta giornata di campionato, sembra tutto perso, molte volte le situazioni si ribaltano in un attimo. Quello che può preoccupare è l'involuzione tra la partita di Torino e quella di oggi".

Sui problemi: "Siamo partita con la squadra rimaneggiata facendo buone partite in amichevole, poi quando siamo rientrati abbiamo trovato un po' di traffico nella zona centrale del campo e abbiamo trovato molte difficoltà. La spiegazione può essere il fatto di giocare a San Siro, non si calcola questa cosa. Il blasone del Milan ti fa giocare con una maglia molto pesante, con l'idea della squadra di una volta, questo pesa sui nuovi arrivati".

Sul ruolo: "Il ruolo è sempre a metà tra proprietà e direzione sportiva, si condividono i problemi con l'allenatore e con i giocatori. Abbiamo una squadra di bravissimi ragazzi, molte volte ci aspettiamo anche reazioni diverse, non del bravo ragazzo ma di chi tira fuori gli attributi. Erano cose che abbiamo messo in preventivo, affidarsi a giovani con poca esperienza ti espone a questi rischi".

Sul modulo: "Il calcio non può essere limitato ad un numero, ad uno schema, le variabili sono enormi. Ci sono alti e bassi enormi. Devi essere pronto anche a capire dove c'è lo spazio, a dove poter fare male".