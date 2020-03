Maldini risponde a Mirabelli: "Fossi in lui eviterei ogni riferimento all'istruzione"

Paolo Maldini non ci sta e replica a Massimiliano Mirabelli, che nel corso della serata di ieri lo aveva attaccato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com (clicca qui per leggere il passo dell'intervista in cui l'ex ds rossonero parla di Maldini), rimproverandolo di non avere fatto la gavetta con il paragone 'è come un medico che non ha fatto la scuola elementare' e di non aver mantenuto la promessa di riportare il Milan ad alto livello. Ecco le parole rilasciate all'ANSA da parte dell'attuale dirigente di via Aldo Rossi 8: "A parte il fatto che ogni suo commento negativo su di me lo considero un grande complimento, sentendolo parlare, fossi in lui, eviterei riferimenti a qualsiasi livello di istruzione scolastica".