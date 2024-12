Marca - Barcellona-Leao: Mendes spinge, ma nel club non tutti sono convinti del rossonero

Il Barcellona, in vista della prossima stagione, vuole rinforzare la sua rosa con un grande attaccante esterno. Ci sono in particolare due opzioni: Nico Williams dell'Athletic Bilbao, che però ha un costo molto elevato e sulle sue tracce ci sono anche altri club, e Rafael Leao del Milan che da tempo viene accostato ai blaugrana, soprattutto da quando c'è Laporta come presidente.

MENDES SPINGE - Lo riferisce Marca che spiega che a spingere Leao verso il Barcellona è soprattutto Jorge Mendes, che non è l'agente dell'attaccante rossonero, ma è comunque al lavoro per questo possibile trasferimento che resta però piuttosto complicato per due motivi principalmente. Prima di tutto il costo elevato del suo cartellino visto che Leao ha una clausola rescissoria da 175 milioni di euro. Sono noti a tutti i problemi del Barça con il Fair Paly Finanziario e dunque è da capire come potrà eventualmente permettersi un'operazione così costosa.

LEAO NON CONVINCE TUTTI - C'è poi un altro motivo che rende ancora più complicata la trattativa: non tutti nel club catalano sono infatti convinti di puntare su un giocatore come Leao che è un ottimo attaccante, ma non sono passati inosservati i contrasti che ha avuto nei mesi scorsi con l'allenatore rossonero Paulo Fonseca e anche alcuni atteggiamenti, come il famoso caso del cooling break nel match in casa della Lazio. A Barcellona certi comportamenti non sono piaciuti e per questo non tutti sono convinti di puntare su Leao.