Il 14 marzo è iniziata la "March Madness" (la Follia di Marzo), ovvero quello che tutti gli appassionati della palla a spicchi conoscono come il mese più pazzo della pallacanestro mondiale, durante il quale le 68 migliori università americane con i migliori talenti del basket a stelle strisce di questa stagione si sfideranno per eleggere sul campo la franchigia vincitrice con un pubblico che sfiora i 160 milioni di ragazzi americani e un incasso da 1.1 miliardi di dollari all'anno. Numeri folli, per l'appunto, per il March Madness.

Il 4 marzo, invece, giorno di Fiorentina-Milan, è iniziato il March Sadness (la Tristezza di Marzo) del Milan. Ai numeri clamorosi del March Madness cestistico, corrispondono quelli tristi e smorti del March Sadness rossonero: un punto raccolto in tre partite di campionato contro Fiorentina a Firenze, Salernitana a San Siro e Udinese alla Dacia Arena, tre soli gol segnati di cui due su calcio piazzato (calcio d'angolo e rigore) e uno ininfluente al 95esimo contro i viola, tre prestazioni pessime dal punto di vista dello spirito e del gioco. L'unico sorriso è arrivata dalla Champions League con la qualificazione ai quarti di finale di Champions League, giunta, comunque, con un sì positivo 0-0 a Londra, ma nel quale era evidente la pecca di aver sprecato troppe occasioni da gol.

Insomma: il marzo del Milan è stato assolutamente triste, intristito, come i mancati sorrisi di Leao e la mancata gioia per il record storico raggiungo da Ibrahimovic. Forse non ai livelli del tragico gennaio, ma poco ci manca. La speranza è che aprile, con la lotta in campionato per il piazzamento nei primi quattro posti e i quarti di finale di Champions League da giocarsi in doppia sfida contro il Napoli, riapra le porte alla follia positiva del Milan: la follia nello spirito, nell'entusiasmo, nel fuoco, nel gioco e nelle idee tattiche.