Massara a Sky: "Vogliamo tenere a lungo Leao e Giroud: stiamo lavorando ai rinnovi. De Ketelaere? Crescita palpabile"

"Evoluzione normale per lui per un giovane che arriva al Milan. La sua crescita è palpabile, si vede in allenamento: può essere che dimostri le sue qualità già stasera".

La ripresa del Milan si deve alla testa che è cambiata?

"Testa e tattica: abbiamo un gioco più compatto e abbiamo ritrovato certezze. Non c'era un unico motivo a gennaio per lo sbandamento. Ora l'importante è confermare di averlo superato".

Thiaw ottimo colpo...

"È un ragazzo del 2001, al Milan c'è una pressione sana e giusta e i ragazzi devono dimostrare di poterlo superare. I ragazzi ce la faranno, anche con Pioli che sa tirare fuori il meglio da questi ragazzi".

Aggiornamenti sui rinnovi di Giroud e Leao?

"Non ci sono novità in questa settimana, ma continua il lavoro con gli agenti per trovare una soluzione. Vogliamo assolutamente tenerli a lungo e stiamo lavorando in tal senso con il contratto".