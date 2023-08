Mercato Milan: rossoneri al lavoro per chiudere sette uscite. Poi si penserà a nuovi rinforzi...

Il Milan è stato sicuramente finora il club italiano più scatenato sul mercato, visto che ha chiuso ben otto colpi: l'ultimo in ordine di tempo dovrebbe essere ufficializzato proprio nella giornata di oggi dato che Yunus Musah, che arriva a titolo definitivo dal Valencia per 20 milioni di euro, sta svolgendo le visite mediche e poi nel pomeriggio è atteso a Casa Milan per la firma del contratto.

SETTE IN USCITA - Ora però la priorità dei dirigenti del Diavolo è quella di sfoltire la rosa. Sono in particolare sette i giocatori che i rossoneri vogliono piazzare in fretta, per poi tornare a pensare a qualche altro rinforzo per completare la squadra a disposizione di Stefano Pioli. Questo è l'elenco dei giocatori sicuramente in uscita: Mattia Caldara, Fodé Ballo-Touré, Yacine Adli, Charles De Ketelaere, Junior Messias, Divock Origi e Marko Lazetic. Se poi dovessero arrivare offerte anche per qualche altro giocatore (esclusi i titolarissimi) verranno ovviamente valutate, ma al momento in via Aldo Rossi stanno lavorando per trovare una nuova sistemazione a questi sette calciatori.

TRATTATIVE - Ad oggi, il più vicino all'addio è De Ketelaere, per il quale il Milan ha già trovato un accordo con l'Atalanta per la cessione in prestito oneroso (3 milioni d euro) con diritto di riscatto fissato a 23 milioni. Si attende il sì del belga che potrebbe arrivare già nelle prossime ore. Su Caldara c'è il Besiktas, su Ballo-Touré il Bologna e Werder Brema, su Messias c'è sempre il Torino, Aldi è invece nel mirino della Salernitana e Ajax, mentre Origi ha offerte dall'Arabia Saudita e dalla Premier League. Il Milan spera di riuscire a chiudere tutte queste cessioni da qui alla chiusura del mercato e nel frattempo pensare anche a qualche nuovo rinforzo per puntellare la rosa a disposizione di Stefano Pioli: in particolare servono un terzino sinistro, un difensore centrale e un centrocampista.