Milan a Torino con quattro difensori, Caldara e (forse) i Primavera. Le soluzioni

Nel concitato finale del derby di lunedì sera, in pochi minuti il Milan non solo ha perso partita e onore con la festa dei cugini in casa propria, ma anche tre giocatori in vista della Juventus. Tutti e tre, per non farsi mancare niente, difensori. Stiamo ovviamente parlando del capitano Davide Calabria, espulso con rosso diretto e squalificato per due giornate, Theo Hernandez, fuori per un turno, e Fikayo Tomori, ammonito sotto diffida e out per una giornata.

Vecchie (brutte) abitudini

E così il Milan, afflitto da un mese di aprile da incubo con eliminazione dall'Europa League per mano della Roma e sesto derby consecutivo perso che ha consegnato la matematica certezza dello scudetto all'Inter, si presenterà a giocarsi un nuovo big match, contro la Juventus e con in palio la conferma del secondo posto in classifica, praticamente senza difesa. Alle assenze per squalifica vanno aggiunte anche quelle per infortunio di Pierre Kalulu e di Simon Kjaer, che anche oggi secondo quanto riportato da Sky Sport 24 non si è allenato. In tutto questo c'è da dire che non è neanche una grossa novità per Stefano Pioli in questa stagione rimanere a corto di soluzioni difensive. Da fine ottobre fino a inizio marzo è stato un calvario, sotto questo punto di vista con Tomori, Thiaw e Kalulu fuori a lungo e con Kjaer mai al 100%. Chiaro che arrivare a cinque assenze in un colpo solo non è mai esaltante a maggior ragione se due sono i terzini titolari, di cui uno, Theo, è stato anche impiegato da centrale quest'anno, e soprattutto in un momento come questo.

Le soluzioni

Ricapitolando. Pioli avrà a disposizione per la trasferta di Torino, importante sotto molti punti di vista nonostante il periodo, solo quattro difensori della prima squadra, di cui uno è Filippo Terracciano che ha avuto pochissimo spazio da quando è approdato al Milan come unico acquisto del mercato di gennaio. Gli altri tre sono Matteo Gabbia, divenuto titolare a sorpresa dopo il ritorno dal prestito al Villarreal a metà stagione, Alessandro Florenzi, che il suo lo ha sempre fatto come rincalzo quest'anno, e Malick Thiaw che ha saltato il derby per squalifica e che dopo l'infortunio non è mai tornato quello ammirato l'anno scorso in alcune fasi della stagione. Ci sarebbe anche Mattia Caldara ma la sua prima convocazione è arrivata lunedì con l'Inter, dunque è difficile considerarlo alla stregua degli altri. Per questa ragione è possibile che possano essere convocati Jan Carlo Simic e Davide Bartesaghi per l'occasione, pronti a dare il loro contributo dalla panchina. In campo scenderanno sicuramente Gabbia e Thiaw come coppia di centrali, mentre uno dei terzini sarà con ogni probabilità Florenzi. L'altro potrebbe essere o Filippo Terracciano, a sinistra con Florenzi che si sposta a destra, oppure Yunus Musah che arretrerebbe il suo ruolo abituale sulla fascia. Nei prossimi due giorni, con gli allenamenti che andranno avanti, ne sapremo di più.