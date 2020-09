Milan all’esame Monza, da verificare la tenuta difensiva: occhi puntati su Duarte (e non solo)

Dopo la sgambata a Milanello contro il Novara, il Milan è atteso da un test decisamente più impegnativo. Questa sera, infatti, i rossoneri affronteranno a San Siro il Monza allenato dall’ex Cristian Brocchi. Come riporta Tuttosport, mister Pioli dovrà verificare innanzitutto la tenuta difensiva della squadra, dopo i due gol subiti nella precedente amichevole.

SOTTO ESAME - Gli interpreti in difesa rimarranno sostanzialmente gli stessi, viste le numerose assenze in casa milanista. Quindi occhi puntati ancora su Leo Duarte, al centro delle critiche dopo la prova tutt’altro che positiva offerta contro il Novara. Per il resto, pochi titolari (Ibrahimovic, Theo Hernandez e il duo di centrocampo Bennacer-Kessié) e tanti giocatori sotto esame, proprio come Duarte.

IN DISCUSSIONE - In campo, ad esempio, ci saranno anche Calabria e Paquetà: saranno proprio questa amichevole e la prossima già definita contro il Vicenza a stabilire se i due saranno nella formazione che debutterà nei preliminari di Europa League. Per loro la sfida con il Monza sarà ancora più importante.