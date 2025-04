Milan, altra delusione contro l'Atalanta. Per l'Europa resta solo la Coppa Italia

vedi letture

Le ultime chance del Milan di rientrare nella corsa per un piazzamento europeo sono con ogni probabilità svanite domenica sera dopo il gol di Ederson: i rossoneri hanno perso l'ennesimo scontro diretto contro le squadre che lo precedono in classifica e restano così al nono posto, quindi fuori da tutto. A questo punto resta una sola strada per l'Europa, vale a dire vincere la Coppa Italia. Ma per farlo ci sono due ostacoli non indifferenti da superare: il primo è l'Inter, che domani sera il Diavolo affronterà nella semifinale di ritorno, mentre il secondo, salvo clamorose sorprese, sarà eventualmente il Bologna che ha vinto l'andata 3-0 contro l'Empoli e quindi ha già quasi due piedi in finale.

ALTRA SCONFITTA - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che analizza prima di tutto la sconfitta del Milan contro l'Atalanta: Sergio Conceiçao ha confermato contro i bergamaschi lo stesso modulo (3-4-3) e la stesso undici che aveva vinto 4-0 sul campo dell'Udinese, ma stavolta le cose non sono andate allo stesso modo, anzi si è rivisto ancora una volta una squadra piuttosto deludente. Anche dopo il gol di Ederson non è arrivata la reazione che tutti si aspettavano e così è arrivata l'ennesimo risultato negativo contro le formazioni che precedono i rossoneri in classifica (solo 8 punti conquistati sui 42 disponibili).

ORA IL DERBY - Ora arriva l'Inter contro cui in campionato è arrivato l'unico successo negli scontri diretti. Quello di domani sera sarà il quinto derby di Milano stagionale, nelle altre quattro gare il bilancio è stato di due vittorie milaniste e due pareggi. Si ripartirà dall'1-1 dell'andata di inizio aprile. La Coppa Italia rimane l'ultima possibilità per il Diavolo per conquistare un posto in Europa, quindi c'è un solo risultato a disposizione, cioè la vittoria (nei 90, nei 120' o ai rigori poco cambia). Tutto passa dal derby di domani sera.