Milan, Asensio è l'ideale: la sua duttilità nel ricoprire tutti i ruoli della trequarti è ciò che serve

MilanNews.it

© foto di Federico Titone

Marco Asensio, fantasista classe ’96 del Real Madrid, ha sfruttato il weekend di libertà concesso da Carlo Ancelotti per regalarsi insieme alla fidanzata Sandra Garal qualche giorno di vacanza a Milano. Il tutto ovviamente non è passato inosservato e le voci di mercato hanno iniziato a rimbalzare. Paolo Maldini, grande estimatore del giocatore originario di Palma di Maiorca, per il Milan che verrà, sta cercando un giocatore duttile che possa ricoprire più ruoli sulla trequarti. Asensio sarebbe l’ideale per l’attuale squadra di Stefano Pioli dato che gioca indifferentemente come esterno destro e come sotto punta. In caso di bisogno, lo spagnolo – mancino di piede – si adatta a giocare anche a sinistra. Stando a quanto scritto in mattinata da Tuttosport, il club rossonero potrebbe intavolare una trattativa con i Blancos per Asensio, dato che le due società al temine della stagione, dovranno comunque trovarsi per parlare di Brahim Diaz. Asensio a giugno sarà a un anno solo dalla scadenza del contratto con il Real Madrid, e dunque il club madridista se non vuole perderlo a zero nel 2023, o gli rinnova l’accordo o lo vende. Questa cosa gioca a favore del Milan, perché se il Real Madrid decidesse di venderlo, non può permettersi di chiedere cifre esagerate. La valutazione di Asensio, dopo che quest’anno sta disputando una buona stagione, si attesta attorno ai 40 milioni di euro. Con il contratto in scadenza, il Real Madrid di certo non potrà chiedere questa cifra.

I NUMERI STAGIONALI DI ASENSIO

Nonostante il titolare nel ruolo di esterno alto a destra nel 4-3-3 che Carlo Ancelotti utilizza per il suo Real Madrid sia Rodrygo, Asensio quest’anno si è messo ben in mostra. Fino a questo momento l’ex giocatore del Maiorca ha collezionato 33 presenze condite da 10 gol e un assist. In totale sono 1.652 i minuti fin qui disputati da Asensio. Vedremo come si svilupperanno le cose, ma ciò che è certo, è che il Milan sta cercando un giocatore per fare il salto di qualità nella zona destra della trequarti. Se poi esso si adatta anche a giocare in mezzo dietro l’attaccante come fa Asensio, ancora meglio.