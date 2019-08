Milan, Bennacer stupisce in allenamento: l’algerino è in forma partita, ma a Udine andrà in panchina

Ismael Bennacer è destinato a diventare uno dei pilastri del Milan di Giampaolo. Ma avrà bisogno di tempo. Un paio di allenamenti, infatti, sono oggettivamente pochini per imporsi. Tuttavia, come evidenzia La Gazzetta dello Sport, il ragazzo ha già dimostrato di avere la personalità giusta per reggere l’impatto.

IN PANCHINA - Giampaolo è stato chiaro: gli equilibri del suo 4-3-1-2 vanno messi a punto con grande precisione e chi è arrivato per ultimo deve imparare a pensare insieme agli altri. Ecco perché, con ogni probabilità, domenica a Udine giocherà Biglia - che ha avuto più tempo per assimilare i principi di gioco del mister - e non Bennacer. Ma è solo questione di tempo. O meglio, di allenamenti. Presto, molto presto Ismael si prenderà la maglia da titolare.

IN FORMA - I test atletici di qualche giorno fa avevano fotografato un giocatore già in condizione, le prime sedute hanno confermato il quadro. L’algerino ha stupito con le sue accelerazioni e l’esplosività nella corsa: fisicamente Bennacer è già pronto per scendere in campo (l’esordio potrebbe arrivare contro il Brescia). Per convincere Giampaolo a puntare su di lui, il playmaker dovrà dare prova di avere studiato tempi e movimenti nel trio di centrocampo.