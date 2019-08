Milan, col Manchester test duro ma indicativo: Giampaolo cerca conferme, ecco il probabile undici

Altro giro, altro test. Dopo le ottime prove offerte negli States, Marco Giampaolo cerca conferme - e magari una vittoria - in Galles, per la precisione a Cardiff. Ultimo impegno dell’International Champions Cup: i rossoneri affrontano il Manchester United, squadra di grande qualità e imbattuta in questo precampionato (cinque partite e altrettante vittorie).

CERCASI GOL - I Red Devils sono più avanti nella preparazione (la Premier League scatterà tra una settimana) e hanno incassato una sola rete in queste gare estive. Per il Milan, dunque, sarà un esame importantissimo e complicato. Fin qui, alla squadra di Giampaolo sono mancati i gol: appena uno, segnato da Theo Hernandez, nella prima uscita a Milanello contro il Novara. Poi un digiuno lungo settimane, nonostante un gioco a tratti travolgente e un buon numero di occasioni create tra Bayern e Benfica.

UNDICI CONFERMATO - Contro il Manchester, il tecnico rossonero dovrebbe affidarsi alla "solita formazione", in attesa che i tanti titolari ancora assenti rientrino definitivamente in gruppo. Ecco il probabile undici: Donnarumma tra i pali, con Romagnoli e Musacchio al centro della difesa, Rodriguez a sinistra e Calabria sul binario opposto. Biglia in cabina di regia, con Calhanoglu e Borini ai suoi lati. Suso sulla trequarti alle spalle della coppia Piatek-Castillejo.