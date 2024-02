Milan, con 52 punti puoi sognare. E con una seconda parte di stagione perfetta...

Il Milan ha battuto il Napoli 1-0 ieri sera nel big match di San Siro, tornando a vincere e convincere in uno scontro diretto con un'altra big del nostro campionato. I rossoneri salgono a 52 punti in 24 giornate, ruolino di marcia niente male, considerando che solamente in due occasioni ha fatto meglio nell'era dei tre punti: nel 1995/96 e nel 2003/04, in entrambe le annate è arrivato lo scudetto.

FLASHBACK - Quello del Milan attuale è dunque il terzo miglior cammino nella storia del club da quando ogni partita di Serie A garantisce 3 punti. C'è però un'altra annata che pareggia esattamente il punteggio dell'attuale, ed è molto vicina a livello temporale: stiamo parlando del 2021/22, stagione dello scudetto numero 19, l'ultimo della storia rossonera, solamente due anni fa. Il Milan in quel caso sfidò l'Inter nella 24esima giornata, vincendo in rimonta con la doppietta di Giroud, portandosi a un solo punto dalla vetta occupata dai nerazzurri. Il resto sappiamo benissimo come è andato.

IL SOGNO - Il Milan 2021/22, dopo la grandissima vittoria nello scontro diretto della 24esima, non perse più neanche una partita in campionato, si compattò e prese sempre meno gol, decidendo le partite anche nei minuti finali, anche con un solo gol, anche grazie alle giocate dei campioni. Alla fine dell'anno tutti questi elementi hanno portato alla vittoria del campionato. Vero, la vetta era solo a un punto a questo punto della stagione, mentre oggi è potenzialmente a ben 11 di distanza. Però i rossoneri, sulla scia della partita di ieri, vinta compattando la difesa, affidandosi alle giocate dei campioni, con un solo gol che basta per strappare i tre punti, possono comunque sognare: il campionato è ancora lungo e ci sono anche delle competizioni europee da giocare. Tutto può ancora succedere.