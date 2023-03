Milan, con la difesa a 4 potrebbe rivedersi anche Calabria: non gioca titolare da quasi due mesi

POCO SPAZIO - Se fosse così, ci potrebbero essere delle novità anche a livello di uomini, in particolare sulla fascia destra di difesa dove potrebbe rivedersi Davide Calabria. Il capitano rossonero è uno dei giocatori che ha pagato di più del cambio di modulo visto che di fatto ha perso il posto da titolare (a destra hanno giocato Messias o Saelemaekers) e non gioca dal primo minuto dal derby di campionato dello scorso 5 febbraio: da quel giorno, il terzino milanista ha visto pochissimo il campo (ha avuto anche un problema fisico che lo ha tenuto fuori per qualche giorno) ed è rimasto in panchina per 90' anche nelle due super sfide di Champions League contro il Tottenham.

TROPPO DIFENSIVO - Dietro alla scelta di Pioli di dare meno spazio a Calabria ci sono sicuramente motivazioni tecniche e tattiche: il capitano rossonero, rispetto a Messias e Saelemaekers, è infatti più difensivo e probabilmente il tecnico milanista voleva sulla fascia destra giocatori bravi anche in fase offensiva e capaci di spingere. Con la difesa a quattro, cambia tutto e così anche Calabria può tornare a giocarsi una maglia da titolare.