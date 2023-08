Milan, con Pellegrino siamo a 9 acquisti. L'impatto a bilancio di tutti i nuovi arrivati in estate

vedi letture

Il Milan nella giornata di ieri ha ufficializzato l'acquisto, il nono della sessione estiva, di Marco Pellegrino, difensore centrale classe 2002 che arriva dal Palmense. In attesa di capire che impatto avranno sul campo possiamo capire invece che impatto hanno e avranno sui conti rossoneri.

Da qui in avanti le cifre che verranno elencate saranno da interpretare come linea guida e non come numero esatto al centesimo, in quanto il reale costo dei calciatori verrà svelato solamente dopo la pubblicazione del bilancio per la stagione sportiva 2023/24.

Per quanto riguarda il tema stipendi invece non si avrà mai una controprova ufficiale, in quanto il compenso dei calciatori non viene elencato singolarmente nei bilanci. Quindi per questa voce quindi bisognerà far affidamento a vari rumors e notizie, ma senza avere mai la possibilità di arrivare ad un documento ufficiale che ne attesti la veridicità assoluta.

Andiamo a vedere nel dettaglio i costi di tutti gli acquisti effettuati finora e che impatto hanno annualmente a bilancio.

MARCO SPORTIELLO

Firma fino al 30 giugno 2027

Costo cartellino: 0 (da verificare costi accessori dopo la pubblicazione bilancio)

Stipendio netto: 500 mila€

Costo annuo a bilancio: circa 900 mila€

LUKA ROMERO

Firma fino al 30 giugno 2027

Costo cartellino: 0 (da verificare costi accessori dopo la pubblicazione del bilancio)

Stipendio netto: 500 mila€

Costo annuo a bilancio: circa 900 mila€

RUBEN LOFTUS-CHEEK

Firma fino al 30 giugno 2027

Costo cartellino: 16 mln€ + 4 di bonus

Stipendio netto: 3,5 mln€

Costo annuo a bilancio: circa 8,55 mln€

CHRISTIAN PULISIC

Firma fino al 30 giugno 2027 con diritto di opzione a favore del Milan per il prolungamento fino al 30 giugno 2028

Costo cartellino: 20 mln€ + 3 di bonus

Stipendio netto: 4 mln€

Costo annuo a bilancio: circa 10,2 mln€

TIJJANI REIJNDERS

Firma fino al 30 giugno 2028

Costo cartellino: 20 mln€ + 5 di bonus

Stipendio netto: 1.8 mln€

Costo annuo a bilancio: circa 6,34 mln€

NOAH OKAFOR

Firma fino al 30 giugno 2028

Costo del cartellino: 14 mln€

Stipendo netto: 2 mln€

Costo annuo a bilancio: circa 5,4 mln€

SAMUEL CHUKWUEZE

Firma fino al 30 giugno 2028

Costo del cartellino: 20 mln€ + 8 di bonus

Stipendi netto: 4 mln€

Costo annuo a bilancio: circa 9,2 mln€

YUNUS MUSAH

Firma fino al 30 giugno 2028

Costo del cartellino: 20 mln€

Stipendio netto: circa 2 mln€

Costo annuo a bilancio: circa 6,6 mln€

MARCO PELLEGRINO

Firma fino al 30 giugno 2028

Costo del cartellino: 3,5 mln€ + 2 di bonus

Stipendio netto: circa 1mln€

Costo annuo a bilancio: circa 2,02 mln€

Spesa totale cartellini: 113,5 mln€ (132 circa con tutti i bonus).