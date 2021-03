Milan, i convocati di Pioli per il Manchester United: ci sono Tonali e Romagnoli, out Theo e Rebic

Di nuovo in viaggio. Dopo aver eliminato la Stella Rossa ai Sedicesimi, ecco l'ostacolo Manchester United: per i rossoneri in Europa arriva un "crash-test" di livello altissimo. Si gioca domani alle 18.55 a Old Trafford: questi i convocati a disposizione di Mister Pioli per la partita.

PORTIERI

A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.

DIFENSORI

Calabria, Dalot, Gabbia, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori.

CENTROCAMPISTI

Castillejo, Díaz, Kessie, Krunić, Meïte, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI

Leão, Tonin.