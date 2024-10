Milan: i numeri difensivi sono da Halloween...

La sconfitta contro il Napoli ha messo in evidenza i soliti problemi dei rossoneri che stanno pesando molto in questa stagione. Il campionato sembra ormai andato (meno 11 dalla capolista Napoli, anche se i ragazzi di Fonseca hanno una gara in meno), in Champions il cammino al momento parla di due KO e una sola vittoria (sofferta contro i belgi del Bruges). Al 30 di ottobre il resoconto del Milan è piuttosto negativo: in 12 gare totali i rossoneri hanno ottenuto 5 vittorie, altrettanti KO e 2 pareggi, con la bellezza di 16 reti subite (cinque in Champions, undici in campionato).

Nel 2013/2014 nelle prime nove gare di campionato, il Milan di Inzaghi subì 16 reti, mentre nella stagione precedente con Allegri in panchina, i rossoneri subirono 12 reti.

La difesa di Fonseca sta facendo acqua da quasi tutte le parti. Anche ieri in occasione del goal di Lukaku dopo 5’ (e qua si potrebbe parlare per ore del solito avvio disastroso dei rossoneri), Pavlovic, che piccolo non è, è stato praticamente spostato dall’attaccante belga. Il secondo goal nasce da una giocata di Kvaratskhelia, ma Emerson Royal (una delusione finora) poteva fare certamente di più in fase di copertura.

Una piccola a Fonseca la possiamo fare se guardiamo numeri e centrali usati. Ieri sera è stato tenuto fuori Tomori per scelta tecnica, più Gabbia fermo ai box per un problema fisico. Pavlovic ha affiancato Thiaw al centro della difesa come era già accaduto nella gara di campionato contro l’Udinese (vinta 1-0). Perché cambiare continuamente i due centrali? Questa la domanda da porre a Fonseca.

Sono state cinque le coppie difensive usate dal tecnico portoghese in dodici partite.

Cinque volte hanno giocato da titolari Gabbia – Tomori, con un bilancio di 3 vittorie e 2 KO, con 5 reti subite.

Al secondo posto di questa classifica troviamo la coppia Tomori – Pavlovic con 3 gare disputate: due sconfitte, un pareggio e ben 7 reti subite.

Con due presenze Thiaw e Pavlovic, con cui il Milan ha vinto con l’Udinese e perso con il Napoli, subendo 2 reti.

Una sola presenza per le coppie Thiaw – Tomori e Gabbia – Pavlovic. L’inglese e il tedesco hanno giocato all’esordio contro il Torino subendo due reti, mentre l’italiano e il serbo sono scesi in campo nel 4 a 0 al Venezia. Proprio contro il Venezia il Milan ha ottenuto uno dei tre clean sheet stagionali: gli altri due sono arrivati, sempre a San Siro, contro Lecce e Udinese.

Sicuramente Fonseca ancora non è in pericolo costante (nonostante i numeri non siano assolutamente dalla sua parte!), anche se le prossime tre trasferte prima della sosta potrebbero essere decisive: Monza, Real Madrid e Cagliari. Sicuramente in campionato sono vietati ulteriori passi falsi, altrimenti si rischia veramente di restare fuori dalla zona coppe europee.

di Valentino Cesarini