Milan, il bollettino medico: le condizioni di Maignan, Origi, Krunic e Messias

Fonte: Antonio Vitiello

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Non arrivano buone notizie dall'infermeria di Milanello. Infatti, come appreso dalla redazione di MilanNews.it, il processo di guarigione del polpaccio di Mike Maignan non è ancora ultimato. Gli esiti dell'infortunio non sono ancora sufficientemente stabili da permettere un'ulteriore progressione del lavoro. Un punto sulle condizioni del portiere francese verrà effettuato tra due settimane.

Ma non è tutto. Perché anche Divock Origi sarà costretto a sostare ai box per diversi giorni. L'attaccante belga ex-Liverpool, infatti, ha riportato un problema di basso grado al bicipite femorale della gamba destra - per lui è previsto un controllo tra una settimana. Infine, bisogna segnalare le condizioni di Junior Messias e Rade Krunic: l'esterno brasiliano ed il centrocampista bosniaco hanno accusato degli affaticamenti muscolari. Le loro condizioni verranno ricontrollate dopo Natale.