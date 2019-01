Milan, il borsino del mercato di gennaio: tre grandi operazioni per i rossoneri

Sono state tre le grandi operazioni concluse (o definite) dal Milan in questo mercato di gennaio. La prima è stata ovviamente quella per Paquetà, già effettuata e formulata ad ottobre, ma ufficializzata soltanto all'apertura delle liste lo scorso 3 gennaio. La concentrazione rossonera si è poi rivolta in toto alla situazione Higuain: il Pipita, scontento, ha spinto per essere ceduto al Chelsea, obbligando il Milan a sostituirlo con Piatek, centravanti polacco subito decisivo contro il Napoli. Il mercato è stato poi completato dall'acquisto dei giovani Djalo e Abanda, oltre che dalla cessione di Halilovic allo Standard Liegi.

Di seguito il borsino del calciomercato invernale rossonero:

ENTRATE:

Robotti Giovanni Alessandro: definitivo dall'Alessandria

Raoul Bellanova: prestito dal Bordeaux

Michelis Nikolaos: definitivo dall'Asteras

Embalo Djalo Tiago Emanuel: definitivo dallo Sporting Club De Portugal

Guarnone Alessandro: rientro prestito dal Matera Calcio S.r.l.

El Hilali Mattia: rientro prestito dal Matera Calcio S.r.l.

Abanda Mfomo LeroyAs: definitivo dal Monaco F.C.

Auletta Angelo Daniele: rientro prestito dal S.S. Monza 1912 S.r.l.

Piatek Krzysztof: definitivo dal Genoa

Tolentino Coelho De Lima Lucas (Paquetà): definitivo dal Clube de Regatas do Flamengo

USCITE:

Raoul Bellanova: cessione al Bordeaux

Vittorio Vigolo: prestito all'Hellas Verona

Alen Halilović: prestito allo Standard Liegi

Stefan Simic: prestito al Frosinone

Higuain Gonzalo Gerardo: rientro prestito alla Juventus (poi Chelsea)