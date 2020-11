Milan, l'obiettivo di Pioli: altri tre punti in Europa League per poi concentrarsi sul campionato

Nemmeno il tempo di gioire per la sofferta, ma importante, vittoria di domenica sul campo dell'Udinese, che il Milan deve prepararsi per scendere in campo un'altra volta domani sera in Europa League contro il Lille, squadra che attualmente si trova al secondo posto nella Ligue 1 francese.

TRA EUROPA E SERIE A - Come spiega questa mattina Tuttosport, si tratta di un match molto importante per i rossoneri anche in ottica campionato: vincendo domani sera, infatti, la squadra di Pioli salirebbe a 9 punti in classifica nel girone H, ipotecando di fatto il passaggio alla fase successiva di Europa League che si giocherà il 18 e il 25 febbraio. In pratica, per circa tre mesi e mezzo il Milan potrà concentrarsi quasi esclusivamente sul campionato dove al momento è in vetta da solo.

SPAZIO A CHI GIOCA MENO - Ovviamente, anche le tre restanti partite di Europa League saranno da onorare con il massimo impegno, ma saranno anche l'occasione per Pioli di dare spazio a chi gioca meno, a chi deve fare un po' di esperienza e anche a chi ha bisogno di scendere in campo per ritrovare la forma migliore come per esempio Gabbia, Duarte, Conti e Musacchio. Ottenere tre punti domani sera contro il Lille sarà quindi molto importante per il girone di Europa League, ma anche per il cammino dei rossoneri in campionato.