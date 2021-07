Milan, la voglia di riscatto di Bennacer dopo una stagione complicata

La prima rete stagionale del Milan è stata segnata da Ismael Bennacer, dal quale ci si aspetta molto quest'anno dopo una stagione condizionata pesantemente da alcuni problemi fisici. Dopo una prima annata più che positiva, la scorsa doveva essere quella della definitiva esplosione, ma purtroppo l'algerino ha giocato poco (appena 21 presenze) e per questo ora ha grande voglia di riscatto.

CHE COPPIA - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che Bennacer spera di avere una stagione meno complicata e soprattutto senza infortuni. L'ex Empoli vuole avere di nuovo un ruolo da protagonista in mezzo al campo insieme a Franck Kessie, con il quale forma una delle migliori coppie di mediani non solo in Italia, ma in tutta Europa. Il Milan ha bisogno fin da subito del suo regista algerino e la rete contro la Pro Sesto è senza dubbio di buon auspicio.

COPPA D'AFRICA - C'è tuttavia la Coppa d'Africa ad inizio 2022 che potrebbe mettere in difficoltà (e non poco) Stefano Pioli che rischia di dover fare a meno di Bennacer e di Kessie per alcune settimane: da Milan-Roma del 6 gennaio fino al derby del 6 febbraio, sarà infatti molto difficile vedere i due centrocampisti in campo con la maglia rossonera. Per il momento, però, Bennacer non ci pensa ed è concentrato solo sulla preparazione estiva che per un giocatore dinamico come lui è fondamentale per poter raggiungere subito il top della forma.