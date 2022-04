Milan, Messias in testa nelle gerarchie di Pioli: Saelemaekers e Castillejo devono rimontare

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Nelle ultime settimane, per non dire qualche mese, le gerarchie nel Milan per il ruolo di trequartista destro, sono cambiate. Pur non brillando, Junior Messias ha scavalcato Alexis Saelemaekers. Il tecnico Stefano Pioli – ultimamente – preferisce il brasiliano al belga, con Samu Castillejo sparito completamente dai radar. La stagione di Saelemaekers ha preso una brutta piega, tant’è che dal 5 febbraio 2022, giorno del derby di campionato contro l'Inter, nel quale è stato sostituito all'intervallo da Messias, è sempre partito dalla panchina, restando addirittura a guardare contro il Bologna nel match di lunedì sera. Castillejo invece, fra infortuni, Covid e quant’altro, non gioca nemmeno un minuto dal 19 dicembre 2021, cioè dalla sfida persa in casa contro il Napoli. Messias è vero che in questo periodo è il titolare, ma è anche vero che non sta entusiasmando. Contro i felsinei infatti, la sua prova è stata disastrosa, e mister Pioli starebbe pensando di rilanciare titolare contro il Torino, il belga Saelemaekers.

IL MILAN CERCA UN ESTERNO DESTRO

In vista della prossima stagione, appare chiaro a tutti che uno dei ruoli in cui il Milan dovrà rafforzarsi è quello di trequartista destro. Tutti gli attuali giocatori in rosa non garantiscono un livello di rendimento costante sul medio-alto, e soprattutto non incidono a sufficienza in termini di gol fatti e assist forniti. I nomi più in voga in questo momento sono quelli di Marco Asensio del Real Madrid e di Domenico Berardi del Sassuolo. Paolo Maldini e i suoi collaboratori stanno valutando tutte le ipotesi possibili, cercando di calibrare il giusto budget da investire per rafforzare la zona di campo in questione. La sensazione per il futuro è che fra Saelemaekers, Messias e Castillejo, solo uno resterà in rossonero la prossima stagione. La società riflette su tutti i 3 i giocatori e a fine stagione tirerà le somme. Nonostante ultimamente abbia perso il posto, il belga classe 1999 è in vantaggio rispetto ai suoi colleghi di reparto per rimanere al Milan.