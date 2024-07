Milan-Morata, solo questione di tempo. Ma c’è ottimismo su entrambi i fronti

Il Milan è pronto a prendere Alvaro Morata dall’Atletico Madrid. La trattativa si avvia alla chiusura e si attende solamente la conclusione degli Europei. Dopo la finale di domenica si metteranno a posto le ultime situazioni contrattuali ma ormai non è più un mistero che l’attaccante spagnolo sia l’obiettivo individuato da Zlatan Ibrahimovic per rinforzare il Milan dopo l’addio di Olivier Giroud.

Il Milan ha già il gradimento dell’attaccante, che ha deciso di lasciare la Spagna anche per questioni ambientali, come ampiamente spiegato dal protagonista stesso. C’è ottimismo sia da parte del club rossonero che dall’entourage di Alvaro per la conclusione positiva della trattativa. Ibrahimovic è stato importante nell’operazione, ha contattato personalmente Morata per convincerlo a vestire rossonero.

Lo spagnolo costerà al Milan 13 milioni di euro, ovvero il valore della clausola risolutoria, mentre dovrebbe firmare un triennale a circa cinque milioni a stagione. Bisognerà attendere ancora qualche giorno ma la strada è tracciata, salvo clamorosi colpi di scena (e quest’anno ce ne sono già stati).

di Antonio Vitiello