Milan, Paquetà a scuola da Giampaolo: il brasiliano studia da mezzala

Per settimane, visto l'arrivo in panchina di Marco Giampaolo e il passaggio al 4-3-1-2, si è parlato della possibilità di vedere Lucas Paquetà nel ruolo di trequartista, ma, dopo il match amichevole contro il Feronikeli, il tecnico milanista è stato molto chiaro sulla posizione in campo del brasiliano: "Lucas lo vedo come mezzala, però lo devo mettere a posto, disciplinarlo perché è molto istintivo".

QUALITA' E DISCIPLINA - Come Rafael Leao deve impare a muoversi da seconda punta, Paquetà dovrà migliorare a fare la mezzala: lo riferisce oggi Tuttosport che spiega che Giampaolo vuole ordine in mezzo al campo perchè ogni giocatore deve sapere dove trovarsi e al tempo stesso i compagni devono sapere dove servirlo. Insomma, va bene la qualità e la fantasia, ma queste caratteristiche devono essere accompagnate anche da grande disciplina.

COME PRAET - A Milanello, Giampaolo sta già lavorando con l'ex Flamengo per fargli capire cosa vuole da lui in mezzo al campo e chissà che non gli mostri qualche dvd di Dennis Praet, trasformato proprio dall’ex tecnico della Sampdoria, da trequartista-esterno d’attacco ai tempi dell’Anderlecht, a perfetta mezzala. Paquetà ha dichiarato nei giorni scorsi di giocare dove gli dice il mister e quindi non avrà nessun problema ad andare a scuola dal maestro Giampaolo per imparare al meglio i movimenti che vuole il nuovo allenatore milanista.