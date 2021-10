Milan, piace sempre Kamara (a zero) se Kessie non rinnova

Tutto ruota attorno al rinnovo di contratto di Franck Kessie. L’ivoriano è in scadenza a giugno e al momento non ci sono grossi passi avanti sul prolungamento. Se non ci saranno avvicinamenti significativi da qui a gennaio, la società di via Aldo Rossi comincerà a guardarsi attorno con più insistenza.

CARATTERISTICHE. Tra i profili che piacciono alla dirigenza c’è il 21enne Boubacar Kamara, classe 1999 in scadenza con il Marsiglia a giugno 2022. Per il giocatore francese di origini senegalesi 7 presenze in campionato e una in Europa League. Abile nell'impostazione dal basso e perfetto davanti alla difesa, Kamara in passato è stato utilizzato anche da difensore centrale, dunque ha più caratteristiche difensive.

CIFRE. In estate il Marsiglia chiedeva 20 milioni, ed è stato accostato con grande insistenza ai rossoneri che però non hanno mai accelerato a causa delle richieste economiche molto alte. In Francia sperano ancora nel rinnovo ma lui vorrebbe andare via. Il problema in questi casi, quando un giocatore va a scadenza, è la concorrenza delle squadre che hanno maggiore disponibilità economica. In Inghilterra soprattutto. Kamara potrebbe essere il sostituto di Kessie a centrocampo se l’ivoriano non dovesse rinnovare con i rossoneri.