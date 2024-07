Milan, pressing per la punta. Tutto su Morata, è lui il mister X di Ibrahimovic

vedi letture

“Stiamo studiando, stiamo parlando. Non abbiamo fretta. Il mercato è lungo. Posso garantire che i nuovi acquisti arrivano. Stiamo parlando, discutendo. Non c’è niente di fatto. Zirkee è passato. Ne abbiamo uno in mente, ma non dico il nome. C’è qualcuno che puntiamo”.

Zlatan Ibrahimovic apre così la giornata del raduno della stagione 24/25, nella conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore Paulo Fonseca.

Dopo tanto tempo passato su Zirkzee ora l’olandese, prossimo alla firma con il Manchester United, “è il passato”. Il Milan però, assicura Ibra, ha in mente un mister X: “Abbiamo un’idea per l'attacco, speriamo che entri il più velocemente possibile. Tre attaccanti? Uno è mister X, quello che puntiamo. Poi dipende dalle situazioni. Jovic è nostro. Poi dipende dal mister, quanti attaccanti gli servono”.

Alle parole di Ibra hanno fatto eco quelle di Fonseca: “Tutti noi sappiamo che ne abbiamo bisogno. Insieme stiamo cercando di portare qui l'attaccante con le caratteristiche giuste. Se siamo una squadra che gioca negli ultimi trenta metri, dobbiamo avere un attaccante forte. Sappiamo chi è il giocatore che vogliamo e lo aspettiamo qui a breve. La priorità è l'attaccante in questo momento. L'attaccante deve apportare tanto per la squadra. Stiamo lavorando e credo che avremo brevemente questo giocatore. Quello che sappiamo è che vogliamo giocare negli ultimi 30 metri e l'attaccante che vogliamo deve giocare senza spazio negli ultimi trenta metri".

Il mister X in questione è Alvaro Morata, attaccante classe 1992 dell'Atletico Madrid attualmente impegnato con la Spagna, di cui è capitano, agli Europei. Le Furie Rosse hanno superato i quarti di finale contro la Germania e sono in semifinale contro la Francia di Theo e Maignan, che affronteranno domani sera alle ore 21:00. Lo spagnolo ha una clausola rescissoria da 13 milioni di euro ed un ingaggio da circa 6 annui, rendendolo appetibile per i parametri economici del Milan.

Ibrahimovic sta pressando per l'ex Juventus, che ieri è stato intervistato da ElDesmarque Cuatro ed ha parlato del suo futuro:

Puoi confermare che l'anno prossimo sarai all'Atletico Madrid? “È il mio desiderio dal profondo del cuore, ma poi, come ho detto, ci sono spesso momenti in cui per me è complicato in Spagna. Voglio solo che tutto questo prosegua nel miglior modo possibile e che mi diverta”.

Il tuo futuro si deciderà dopo l’Europeo? "Dipende, dipende da come andranno le cose, alla fine è difficile prendere una decisione del genere, ma penso che decidere al termine di Euro2024 sia una possibilità".

Una risposta potrebbe arrivare verosimilmente dopo la fine dell'Europeo, il Milan è in forte pressing su Alvaro Morata per dare a Fonseca l'attaccante più funzionale per le sue idee. Ibrahimovic è in prima fila per convincerlo.