Milan-Sassuolo, le formazioni ufficiali: ancora Theo centrale, Florenzi a sinistra

vedi letture

Dopo il pareggio con la Salernitana, il Milan non può più sbagliare. Chiudere l'anno a San Siro con una vittoria sarebbe la giusta motivazione per iniziare bene il 2024 tra Coppa Italia, Empoli ed Europa League, oltre al recupero di diversi tasselli fondamentali come Kalulu e Thiaw. Contro il Sassuolo, dunque, i rossoneri si giocheranno molto, a partire dal terzo posto in classifica, che ormai si fa sempre più corta.



Di seguito le formazioni ufficiali delle squadre:

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer, Theo Hernandez, Florenzi; Loftus-Cheek, Bennacer, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. A disposizione: Mirante, Nava, Bartesaghi, Jimenez, Nsiala, Simic, Krunic, Adli, Zeroli, Chaka Traore, Romero, Chukwueze, Jovic. Allenatore: Pioli.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli, Toljan, Ferrari, Erlic, Pedersen; Matheus Henrique, Thorstved; Berardi, Bajrami, Laurentie; Pinamonti. A disposizione:Pegolo, Cragno, Missori, Mulattieri, Ceide, Alvarez, Castillejo, Viti, Volpato, Lipani, Tressoldi. Allenatore: Dionisi.