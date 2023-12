MN - A Milanello clima felice e tanti sorrisi: Ibra non c’è, Leao sì. Il punto dalla rifinitura pre Newcastle-Milan

A dispetto della tristezza e della negatività del periodo che il Milan sta traversando sul campo, oggi a Milanello, durante la rifinitura alla vigilia e la sfida in casa del Newcastle, c’è un sole splendente a rendere ancora più sereno il clima di felicità evidente tra i calciatori: tanti sorrisi e tanti scherzi durante il torello iniziale, per poi lasciare spazio alla concentrazione per le ultime prove in vista di domani.

Il punto dalla rifinitura

Da segnalare, in primis, l’assenza di Zlatan Ibrahimovic: lo svedese, ufficializzato ieri come senior advisor del club, non era presente a seguire la squadra nell’allenamento odierno. Tra i calciatori in attività invece, da annotare la presenza in gruppo di Rafael Leao e di Noah Okafor; entrambi saranno a disposizione per domani; assente Simon Kjaer oltre agli infortunati Sportiello, Kalulu, Thiaw e Caldara.

La probabile formazione

Per far sì che questa non sia l’ultima rifinitura della stagione, ma solo l’ultima dell’anno solare, il Milan deve assolutamente vincere e sperare quantomeno nella sconfitta del Paris Saint-Germain per restare in Europa. Pioli cercherà di farlo schierando la seguente formazione: Maignan in porta, Calabria, Tomori, Theo Hernandez e Florenzi in difesa, Rejinders e Musah in mediana con Leao, Loftus-Cheek e Pulisic alle spalle di Giroud.