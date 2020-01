MN - Accordo per Caldara con l'Atalanta, prestito con diritto a 15 mln e percentuale futura rivendita per il Milan

Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, c'è l'accordo tra Milan e Atalanta per Mattia Caldara: prestito di 18 mesi con riscatto fissato a 15 milioni. Per il Milan ci sarà anche una percentuale sulla futura rivendita del giocatore. Il Milan nel frattempo si guarda intorno per il sostituto: Simon Kjær interessa ma non è rientrato nell'operazione con l'Atalanta perché la dirigenza rossonera valuta anche altri profili.

Nel frattempo il giocatore è arrivato da poco a Casa Milan per formalizzare il contratto che lo riporterà a Bergamo per (almeno) i prossimi 18 mesi.

di Antonio Vitiello