MN - Attesa per la firma. Nuovo contratto sul tavolo per Maldini e Massara: le ultime

Sono ore caldissime nella sede del Milan. Ultimo giorno di contratto per Paolo Maldini e Frederic Massara (in scadenza a mezzanotte di oggi), e si sta provando a chiudere definitivamente una trattativa lunga un mese. Stamattina i due dirigenti hanno ricevuto l’ultima versione del contratto da New York, con alcune modifiche. Nei giorni scorsi era raggiunto un accordo di massima tra le parti per proseguire insieme, ma c’erano da sistemare ancora dei dettagli importanti, specialmente sull’operatività dei due dirigenti.

Oggi è attesa l’ultima risposta, la firma potrebbe arrivare da un momento all’altro. I tifosi rossoneri sono in attesa e nessuno avrebbe mai immaginato che si sarebbe arrivato all’ultimo giorno per il prolungamento dei dirigenti dell’area sportiva.

In Lega serie A il presidente Paolo Scaroni ha dichiarato: “I rinnovi di Maldini e Massara? Sono molto confidente”.

Nella sede rossonera ci sono Maldini e Gazidis, mentre Massara ha lasciato via Aldo Rossi verso le 14.30 per recarsi a Rimini dove parteciperà ad un evento televisivo.