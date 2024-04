MN - Buone notizie da Milanello: Malick Thiaw è tornato ad allenarsi in gruppo

vedi letture

Assente contro il Lecce per un'infiammazione al piede (fascite plantare), Malick Thiaw è stato monitorato con attenzione dallo staff medico del Milan nel corso di questi giorni in vista dell'impegno di Europa League in programma giovedì contro la Roma. Ieri il difensore tedesco aveva svolto una seduta d'allenamento differenziata insieme a Tommaso Pobega, ma questa mattina da Milanello sono giunte notizie positive che fanno ben sperare in vista della sfida di San Siro.

Stando infatti a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, Malick Thiaw è tornato ad allenarsi regolarmente in gruppo. Notizia, questa, che permette a Stefano Pioli di tirare un sospiro di sollievo ed avere una possibilità di scelta in più nella sfida d'andata contro la Roma. Gabbia è certo di un posto dal primo minuto, l'altra maglia da titolare se la giocano Thiaw e Kjaer, con il danese in vantaggio.

di Antonio Vitiello